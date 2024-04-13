UEFA yanında

UEFA'yı görüyorsunuz elit hakemini nasıl da koruyor... Şimdi de ülkemizde dayak dahi atılan Halil Umut Meler'e iyi bir görev verdi. Bilmem çok bilmişler bu mesajı alabilmişler midir? Evet, Meler İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetti.

Yardımcılarına bakın; Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yaptı. Uzun zamandan sonra Avrupa arenasında Türk hakemlerini iyi bir maçta gördük.

UEFA Meler'e güveniyor.

Büyük ihtimal yakın zamanlarda yarı final ve finalde de görev verecektir. Ülkemizde kulüpler, başkanlar, yöneticiler ve taraftar, hakem işine çok karışıyor. Her takım ön yargılı. Yabancı hakem getirilmeli tartışması yerine çok kaliteli hakemlerin yetişmesine yardımcı olmalıyız. Hakemler çok moralsiz, Buna kısa sürede çözüm bulunmalı.

SIZDIRAN SIZDIRANA

TFF'nin özeli kalmadı... Özel görüşmeleri, alınan kararları sızdıran sızdırana.

Şu bir gerçek ki, ülke futbolumuz böyle bir TFF başkanı ve yönetimini şu ana kadar görmedi! Kısa bir süre önce de TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas ile G.Saray- Antalya maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ile arasında geçen konuşmaların yer aldığı bir video sosyal medyada gündem olmuştu. Sonra hakem seminerlerindeki konuşmalar ortaya çıktı.

Şimdi de Kulüpler Birliği'nde "Büyükekşi seçimde aday olmayacak" tüyosu ortaya döküldü. Garip tarafı ne TFF'den ne MHK'den ne Oğuz Sarvan'dan ne Tolga Özkalfa'dan bir karşı itiraz cümlesi, yalanlama gelmedi şu ana kadar!

AYIP KİMİN?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası atılan gol tartışmalara konu olmuştu.

Fenerbahçeli genç oyuncu Emirhan'ın, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan

sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar"

demişti. Olay o söyledi bu söylemedi kadar basit şekilde geçiştirilecek bir şey değil.

Emirhan durup dururken böyle bir şey uydurabiliyorsa ileride vay Fenerbahçe'nin haline! Ancak Kerem Aktürkoğlu da olayı tamamen yalanlamıyor nedense. Sadece maç esnasından bahsediyor. Yani doğrudan "böyle bir şey demedim" demiyor.

Kerem onun abisi sayılır, en önemlisi ise milli futbolcu. Kusura bakmayın bu olay öyle geçiştirilecek bir durum değil. Çünkü ortada bir yalan söyleyen var!

PAPATYA FALI

Arda Güler sezon başından bu yana Real Madrid'de sadece 7 maçta, o da oyuna son anlarda girerek yer alabilmiş. Gazetelerimizin spor sayfaları her gün neredeyse Arda'yı başka bir kulübe kiralık olarak yolluyorlar. Bu arada sezon bitiyor! Daha yaşı küçük sabırlı olması gerek diyenler çıkabilir.

Ancak 18 yaşında Brezilya Milli Takımı'nda da fırtınalar estiren Endrick takıma katılıyor. Bana göre Arda'nın en büyük şanssızlığı Modric'in yaşına rağmen performansının düşmemesi. Bildiğimiz üzere genç oyuncumuzun defansif özelliği zayıf. Darısı yeni sezona diyoruz.