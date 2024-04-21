SCOUT BASARISI

Yerli yetenekli oyuncuyu bulma konusunda Galatasaray scout ekibi sanki bir adım önde başarılı işler yapıyor. Son olarak da Barış Alper Yılmaz'ın takıma faydasını görüyorsunuz. Peki Barış Alper'i kimler görememiş? İddia odur ki önce Rizespor'a önermişler, "bundan çok var" demişler. Sonra üçüncü lig ekiplerinden Ankara Demirspor'a gidiyor.

Başarılı oyunundan dolayı hocası Bahattin Güneş ısrarla Trabzonspor'a öneriyor ama kabul görmüyor. Ardından Keçiörengücü alıyor. Burada izleyen Altay'ın eski oyuncusu Orhan, dönemin Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na "alın kaçırmayın" demiş ancak ilgilenmemişler! Galatasaray'ın oyuncu izleme ekibi takibe alıyor sonra da takıma kazandırıyor. Sonuç herkes hayranlıkla Barış Alper'i izliyor!

BİZ NE İZLİYORUZ?

Devler Ligi'nde dört maçı rövanşlarıyla da izledim. Başka bir boyuttalar. Süper Ligimiz Avrupa'nın en pahallı oyunculara sahip organizasyonları arasında ilk ondadır. O kadar astronomik yabancı transferlerine karşı kulüpler ve milli takım bazında zaferlerimizi saysak; G.Saray'ın 20 yıl önceki Avrupa şampiyonluğunu dahi unutacak durumdayız maalesef. Dört büyükler yıllardır Edirne'den sonrasında yalan rüzgarı olup çıkıyorlar. Arada sırada bir takımımız çeyrek final kapısına kadar çıkıyor o kadar! Bence teknik kadroda bulunan kondüsyoner, scout, bilimsel çalışma; beceri arttıracak çalıştırmalar ve sağlık ekibinde sıkıntılar oluyor. Kulüp başkanlarının yerinde olsam, takımı hazırlayacak teknik adamın yanındaki ekibe daha çok maaş verir, oraları düzeltmeye çalışırım. Yoksa izliyoruz işte Real'in M.City'nin, Bayern'in oyunları başka boyutta. Onlar gidip uzayda falan çalıştırmıyorlar, gereken antrenmanı yaptırıyorlar. Düzelir mi? Sanmam. Kendimizi kandırmaya devam...

İLKLERİN FEDERASYONU

Mehmet Büyekekşi federasyonu yapmadıkları ve yaptıklarıyla Türk futbolunda iz bıraktı bu bir gerçek. Yıllardır yabancı hakem diye yırtınanlar sonunda muradına erdi. Buna sebep olan paydaşlar arasında son yirmi yıldır TFF ve MHK'de görev yapanların hepsi var! Geçen hafta Ankaragücü- Gaziantep FK, maçında ilk kez bir yabancı VAR hakemi görev aldı. İspanyol Mario Melero Lopez. Ardından Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Portekizli Andre Narciso görev yaptı. Yerli hakemlerimize göre de neredeyse üç katı maaş almışlar. Bunlara uçak hotel konaklamalarını da dahil edelim. Futbolumuz maaşallah yabancılara para kazandırmaya devam ediyor!

İSTENİRSE OLUYORMUŞ

Önceki Olympiakos-F.Bahçe maçını hatırlayın, çok temiz bir tribün görüntüsü ile karşılaştık. Tek meşale yakılmadı, sahaya tek bir cisim atılmadı. Bu durum Yunanistan Ligi maçlarında da artık böyle. Bunun nedeni çok sıkı önlemler alınması. Cezaları katlamışlar. Dönüm noktası neydi? Yunan Halkı tribün teröründen bıkmıştı. İş hakemlerin evlerinin basılmasına kadar varmış ve holigan çatışmasında havai fişek isabet eden bir polisin hayatını kaybetmesi sert önlemlerin alınmasına neden olmuştu. Spor bakanlığı ve hükümet maçları 4-5 ay seyircisiz oynattı. Statlara girişte kimlik numarası zorunluğu getirildi. Hapis ve ağır para cezaları kanunu çıkarıldı. Sonuç, sıfıra yakın olay. Şu önlemleri biz hala alamıyoruz...