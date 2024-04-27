İsyan başladı

Faal Futbol Hakemleri Derneği İstanbul Şubesi bildiri yayınladı. Yabancı hakem ve VAR hakemlerine karşı olduklarını, Türk futbolunu ve hakemliğinin buna ihtiyacı olmadığı şeklinde kabul edilir şeyler yazmışlar. Ben de şiddetle karşıydım. Ve yarar getireceğine inanmıyordum. Çünkü UEFA'dan elit hakemleri her hafta getirtemezsiniz. Neticede adını sanını pek duymadığımız yabancı hakemler VAR odasında görevler alıyor. Bunun yanında yabancı gözlemciler de notlar veriyor. Futbolcusu, gözlemcisi, VAR'dakilerin arasında yerlileri arayıp bulmak iyice zorlaştı.

PENALTI ÇIKMAZI

Ülkede alttan yetişen hakem kalmamış. Daha iki yıl öncesine kadar 5-6 hakemle Avrupa kupa maçlarına, dünya şampiyonalarına ekip halinde görev alabiliyorduk şimdi sadece elde Halil Umut Meler kaldı. Geçen yılki gibi bir Sivas maçı skandalı patladı. VAR'daki yabancı Fenerbahçe aleyhine verilen penaltıda herkesi çıkmaza soktu. Bildiğimizi de kuralı da unutturdu. Hiç teması olmayan kaleci Livakovic'in pozisyonuna penaltı verildi! Yabancı değil de yerli olsaydı düdüğü astırılmıştı. Sahi güzel para alan yabancı gözlemciler ne not verdi? Sıkıntı büyük...

YERLİ UYGUNDUR

Beşikta'ta kısa Santos macerasından sonra dümenin başına Serdar Topraktepe geçti. Futbolculardaki oyun azmi tekrar geri döndü. Yani, Topraktepe gayet iyi gidiyordu. Özkaynaktaki genç yetenekleri de biliyor. A Takım'a çıkanları da. Böyle iyi giderken neden Portekizli getirildi anlamış değildim. Neyse olan oldu. Eğer Serdar hoca sezon sonuna kadar taraftarı memnun edecek ve kupayı da kazanacak bir Beşiktaş oluşturmuş olursa, yeni sezon için de ona şans verilme ihtimali de masadaki planda var. Ben yerli hocaları destekliyorum. Umarım Serdar Topraktepe de başarılı olur.

MUTLU BİR PAZAR OLSUN

Göztepe, yarın Süper lig bileti alabileceği Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar rakibini yendiği takdirde yeni lige 'merhaba' diyecek. Her ne kadar ikincilik sırası da olsa önemli olan hedefe ulaşılmış olacak. Süper Lig'in Göztepe'ye ihtiyacı var. Tabii centilmen ve takımını yürekten destekleyen taraftarına da. Bu arada CEO Kerem Ertan'ın geçen günkü taraftara yönelik sözleri de önemli. Gerçekten de galibiyet anında taraftarın sahaya girmemesi gerek. Çünkü asıl kutlama Bodrum FK maçında yapılacak. Göztepe rakibini inşallah yensin, İzmir ve Egeliler'e mutlu pazarlar olsun.