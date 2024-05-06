Futbolun arka bahçesi

Geçen hafta içinde ilginç haberler okuduk.. Alt liglerde şike iddiaları patladı... İlk olay; Kırklareli'nde şike yaptıkları iddiasıyla Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına alındı. İkincisi; Federasyon, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı hakkında inceleme başlattı... Her iki takım da doksan dakika boyunca sadece paslaşmış, rakip kaleye tek şut dahi atmamışlardı. Sonuç Ankaraspor Play- Off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi. Bakalım ne çıkacak? Son olarak; Başsavcılık Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatmıştı. İlhanlı'ya yönelik yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tuzlaspor'un 2020-2021 sezonun forma giyen 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağrıldı. Bakınız Süper Lig'in altında neler oluyor? Futbol maçlarında puan kazanmaktan başka her şey oluyormuş!





TSYD'DE SEÇİM VAR

Türkiye Spor Yazarları Derneği'miz yine bir seçim arifesinde. Devam eden yönetimde Oğuz Tongsir ve ekibi tekrar adaylığını açıkladı. Rakibi yılların basın emekçisi Beşiktaşlıların yakından tanıdığı spor yazarı İsmail Er. Mesleğimiz için hayırlı bir sonuç çıksın diyor, her iki adaya da başarılar diliyorum.







YERSEN HABERLERİ

Ligin sonu yaklaştı, transfer ayları yaklaştı. Spor sayfalarında menajerlerin kurguladığı yalandan haberler servis edilmeye başlanacak. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu Avrupa takımlarının radarında. Fransız Rennes, Kahveci için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış! Kartal'ın genç yeteneği Semih için 10 milyon Euro civarında başladı ama bence çok daha fazla eder. Gelelim Kerem'e. Galatasaray'ın üzerinden para kazanmak için satış listesine konacağı iddia ediliyor. Daha geçen yıl yirmi milyon Euro üzerinde değer biçiliyordu, haberlerde şimdi rakam yazmıyor nedense... Menajerinin işi zor. Bakalım hangileri gerçekleşecek yoksa yine fiyat yükseltme haberleri olarak mı kalacak!



