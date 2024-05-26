Final günü

Uzun yıllar olmayan bir şey oldu... Bugün Galatasaray ile Fenerbahçelilerin yüreklerinin dayanamayacağı maçlar oynanacak. Şampiyonluk, Konyaspor'un oynayacağı oyuna bağlı. Bu saatten sonra, Galatasaray'ı Aslantepe'de yenmiş Fenerbahçe, ligden düşmüş İstanbulspor'a puan vermez aksine farklı kazanır. Konyaspor'un da durumu malum. Yeşil-beyazlılar da küme düşmemek için işi garantiye almaya bakacak kendi taraftarı önünde.. Ha bu arada Galatasaray'a beraberlik de yetiyor. Başlarken de demiştim; her şey Konyaspor'un oynayacağı oyunun alacağı skorun elinde. Fikrimi sorarsanız eğer; Galatasaray gözü kapalı beraberliği dahi vermez!

BESIKTAS'A KUPA YAKISTI

BEŞİKTAŞ çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen, kendisine yakışır şekilde kupayla sezonu tamamlamayı bildi... Aslında maç öncesi herkesin favorisi Trabzonspor'du. Çünkü hem kadro hem de oyun kurgusu olarak bir tık daha iyilerdi. Beşiktaş bu maçı nasıl kazanabildi? Trabzonspor'u oynatmadı, Serdar Hoca futbolcuları en iyi performanslarını sergileyecekleri yerde oynattı ve takım halinde kupayı çok istediklerini belli ettiler. Kavgasız , gürültüsüz Ziraat Türkiye Kupası'na yakışır güzellikte maç izledi herkes. Hak eden kazandı; o da Beşiktaş'tı. Tebrikler...

AYIP EDIYORLAR

VALLA İsmail Kartal hocaya hakikaten ayıp ediliyor. En son Jesus'a dahi bu kadar tahammülsüzlük gösterilmemişti. İsmail hoca öyle ya da böyle iyi futbol oynattı. Başarılı sonuçlar aldırdı. Tüm derbilerden galip çıkmayı başardı neredeyse evde deplasmanda fark etmeden. İlginçtir, Galatasaray öncesi İsmail hocaya o kadar ağır eleştiriler yapan içlerinde eski takım arkadaşları da vardı. Maçtan sonra aynı ekranlarda çok büyük övgüler yağdırdılar! Yabancı hayranlığı maalesef ülkemiz sporunda bitmek bilmiyor. Şimdi Fenerbahçe bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan ederse, hocaya sosyal medyalarda laf edenler, ağır eleştirenler ortalıkta vicdan rahatlığıyla dolaşabilecekler mi?

GÖZTEPE'YE SELAM

OYUNCU Rıza Kocaoğlu'nun Göztepe'ye olan sevdasını herkes bilir. Şu anda çok izlenen bir televizyon dizisinde oynamakta. Geçen bölümde izlerken bir repliği dikkatimi çekti. Dizide 'Kemik' lakaplı karakteri canlandıran oyuncu, kendisinden borç para isteyen arkadaşına kredi kartını kullanabileceğini söyleyip veriyor. Üstüne "şifreyi biliyorsun değil mi?" diye soruyor. Arkadaşı da cevaben "tabiiki 1925" diyor. Diziden Göztepelilere selam çakmış oluyor.