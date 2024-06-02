Yine kaosla, gerginlikle geçen Süper Ligi geride bıraktık... Açıkçası ne futbolsever ne de takımlar, taraftarlar mutlu değil. Niye federasyonla ilgili başlık attım! Çünkü futbolumuzda plan yapması gereken, organizasyona, hakemlere takımlara sahip çıkması gereken onlardan kimse memnun değil gözüküyor.

Herkesi mutlu etmesini beklemiyoruz, ancak işler de kaliteli gitmiyor. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi her kulüple kavgalı... Federasyonun sezon öncesinde lig maçlarını ayarladığı dedikodusu devam etmekte ve bir kupa finalini dahi oynatamamakta. TFF dahi sadece Süper lig etrafında dolaşıyor. 1. Lig, 2. Lig, 3 liglerde, amatörlerde neler oluyor kimsenin umurunda değil. Yetenekli Türk gençleri yabancıya yer açılsın diye kadroya alınmayınca Avrupa takımlarına kaçmaya başladı, onları kollayan yok. Bu kimin federasyonu?

HOŞ GELDİN BODRUM FK

Güzel oldu; Ege, Göztepe'den sonra Bodrum FK ile Süper Lig'de temsil edilecek. Bodrum, son yıllardaki oyunuyla aslında hak ediyordu. Benim bilidiğim kadarıyla Muğla ilimizin ilk Süper Lig'e çıkan takımı oldu. Bodrum FK, hakikaten de final maçında inanılmaz oynadı. Hak ettiğini aldı. Başta Başkan Fikret Öztürk, Teknik direktörü İsmet Taşdemir'i ve futbolcuları kutluyorum. Yalnız merak ettiğim bir şey var; geçen sezon Karagümrükspor bunun acısını çok çektmişti, Bodrum FK maçları hangi statta oynayacak?

EBEDİ DOSTLUK

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, sahada ezeli rakip olabilirler ama saha dışında ebedi dostlar! Başkanı, yöneticisi, teknik adamı futbolcusu bu dostluğu bozacak adımlar atmamalı. Okan Buruk'un taraftara eşlik ederken çalan şarkıdaki küfüre eşlik etmesi hiç yakışmadı. Sanırım Galatasaraya gönül vermiş olanların da hoşuna gitmimeştir o görüntüler. Şimdi önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak ilk Galatasaray maçında tribündeki fanatiklere de koz vermiş oldu. Okan hoca bir çuval inciri berbat ettin!

TEBRİK EDİYORUM

Malumunuz gazetemiz Türkiye'nin 129 yıllık asırlık çınarıdır. Ülkemiz basınında böyle yüz yıllık başka bir marka yok! Yazı işlerinden, spor servisine kadar Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir yönetiminde her gün harika, özel haberlerle siz okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz. Ve arı gibi çalışan arkadaşlarımıza İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden 4 ödül geldi. Spor Müdürü Halil Fincan, Sayfa Sekreteri Yasemin Öznur, Spor Muhabirleri Berke Özbay ve Doğancan Bingöl kardeşlerimiz çalışmalarının karşılığını ödüllerle aldılar. Tebrik ediyorum...