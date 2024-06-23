Avrupa Şampiyonası

Son yıllarda dünya ve Avrupa futbol şampiyonalarındaki maçlar genelde kısır çekişme içinde geçiyordu. Takımlar öncelikle katı defansa ya da yıldız oyuncuları presle engellemeye çalışmaktaydılar. Almanya'daki turnuvayı izliyoruz. Şu ana kadar oynanan maçlar kora kor mücadelelerle geçiyor. Ne zaman gol olacak diye gözümüzü ekrandan alamıyoruz. Benim dikkatimi çeken ise takımların rakip sahaya çabuk ve çok oyuncuyla yerleştiği. Hazırlık paslarını çok ama çok yavaş yaptıkları. Topu sürekli sağ sola çevirerek rakip birinci bölgede bir boşluk yaratmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken dikkatimi çeken şey defans oyuncularının bekleme yaptıkları, topu kapmak için ani hamle yapmadıkları oldu. Bir de top sahanın mesela sol bölgesinde oynuyorsa, ters taraftaki oyuncular bildiğiniz yürüyerek bekliyorlar! İlk iki maçlarda gördüğüm Almanya'nın çok sağlam oynadığı ama İspanya'nın rakibe vermediği toplar, çok pozisyona girmeleri ve genç isimlerle inanılmaz mücadele ettiğini gözlemledim. Gönlüm Milli Takım'dan yana ama sanki finali Almanya-İspanya eşleşmesi olur gibime geliyor. Sürprizde Fransa var...Bodrum FK son iki sezondur Süper ligi'i zorluyordu zaten. Ege'nin incileri şimdi elit grupta. Ancak anlamadığım, başta Fikret Öztürk olmak üzere bu başarıda pay sahibi olanlar Süper Lig standartlarında uymayan tesise sahip olmadıklarını bile bile bugüne kadar beklediler! Şimdi konuşulan, takımın maçlarının Tire'de ya da İzmir Alsancak'ta oynaması planlandığı. Kısa sürede Süper Amatör Lig'den profesyonel Süper Lig'e yükselme gibi muhteşem bir başarıya imza atılırken stat problemi yaşanması sıkıntı. Ben stadın maliyetinin çok kolaylıkla karşılaşacağına inananlardanım. Bodrum ülkemizin turistik merkezi. Belediye ve kulüp yöneticileri bölgedeki hotel sahipleri ve esnaftan yardım toplamaya kalksa muhteşem bir stat yapımına finansal destek sağlar. Ama zaman dar. Süper Lig için yerli yabancı transferlere zaten para gerek. Bu arada Amatör lig'den bu yana takım kadrosunda olan Celal Dumanlı, Süper Lig'de de oynarsa dünyada bunu yaşayabilen tek futbolcu olabilir!Ali Koç 2027 yılına kadar başkanlığa devam edecek. Yalnız bir gerçek var Aziz Yıldırım hem hareketleri hem sözleriyle kongre zamanı dinamikleri harekete geçirdi. Öyle şeyler oldu ki, spor camiası G.Saray'ın şampiyonluğunu unuttu neredeyse. Lig biter bitmez konuşulan Mourinho hamlesi ile Koç ve Yıldırım'ın atışmaları oldu. Gelelim Ali Koç'a... Şimdi işi daha zor. Çünkü taraftarın sabrı kalmadı. Kendisi ve yönetiminin hatasını kabul etmez tribündekiler. Camia şampiyonluk istiyor. Başkan, Portekizli hocayı dinleyip ya ligimizin üstünde bir kadro kuracak ya da geçmişte olduğu gibi gerekli bölgelere futbolcu almadan Mourinho ile kavgaya tutuşup takımın dengesini bozacak. Bir gerçek var, dünyadaki tüm futbolseverler de Mourinho sayesinde F.Bahçe haberlerini takip ediyor artık.