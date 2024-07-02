Arda polemiği, az kalsın Milli Takımı şampiyonadan eliyordu! Gürcistan galibiyetiyle güzel başlayan turnuva, ne olduysa, Portekiz maçıyla adeta kaosa dönüştü. Kimse bu maçtaki futbolcuların yaptığı iki büyük hatayla gelen golleri konuşmadı. Herkes kötü oyunu bir şeylere bağladı. Geldiğinden bu yana el üstünde tutulan Montella, bazı futbol yorumcuları tarafından "iş bilmez" ve "menajerlerin oyuncağı" kalıbına sokulmak istendi. Tamam Real Madrid'li Arda'mız ilk maçta iyi oynamıştı ama savunma yönü, rakipten top çalma yönü hiç yok bu bir gerçek!

Barış kanatta oynamalı

Sosyal medyada iş o kadar köpürtüldü ki, milli takım üzerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş oyuncularının oynatılıp oynatılmadığı, çoğunun temsilcisi olan iki menajerin kadro kurgusuna baskı yaptığı dahi konuşuldu. Montella o kadar baskı yemiş ki, Çekya karşısına sakatlıkları tam geçmeyen Arda ve Kenan Yıldız'ı ilk onbirde sahaya sürmek zorunda kaldı. Bana göre Montella'nın tek hatası hazırlık maçlarından bu yana kenar oyunculuğu çok iyi olan Barış Alper'i santrfor oynatmasıydı. Bu yanlıştan geç de olsa dönüp Cenk'i oyuna aldı. Sonuçta İngiltere görmüş bir tecrübe, gerektiği yerde ve anda golünü attı bu kadar basit!

Değirmen taşı

Ülkemizde futbol konusunda herkes uzman ve teknik direktör geçiniyor maalesef... Kendi takımlarını Avrupa ve dünya şampiyonu yapan teknik adamları, ülkemizde çalışmaya gelince maymuna çevirmeye çalışmayı çok seviyoruz. Şimdi aynı şey yıllarca İtalya milli takımında oynamış Montella'ya yapılmaya başlandı. Geçmişte İspanyayı dünya ve avrupa şampiyonu yapan Aragones'e ihtiyar, Del Bosque'ye Ortaköy Kasabı, Lucescu'ya da ihtiyar, Jesus'a dede denilmişti. Şimdi bakalım Mourinho'ya ne diyecekler çok merak ediyorum. Yanlız bu Portekizli hoca cevap ve karşılık vermeyi seviyor, eleştirmeye hazırlananlar dikkatli olsun!

Rövanşı alacak mıyız?

Evet rakip Avusturya... Mart ayındaki hazırlık maçında 6 gol yediğimiz takım. Disiplinli ve fiziksel güçle oynuyorlar. Tarzları Almanları andırıyor. Tur atladığımız için hem oyuncular hem de millet olarak moralliyiz. Maç ne olur? Bizim ayarımızı bozan defanstaki sakatlıklar oldu. Şimdi orta sahada Hakan Çalhanoğlu da yok. Milli takımımızın kurgusu, oyun stratejisi belli. Ben olsam santraforda mutlaka Cenk'le başlarım. Barış kenar oyuncusu olduğunu belli etti ve gerçekten de inanılmaz bir hızı var. Şimdi defanstan sonra ikinci bölgede de en iyi oyuncularımız cezalı yoklar. İnşallah bizim çocuklar kazanır futbol bayramı ederiz...