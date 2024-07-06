Şaşırdık mı?







Ve son anda haber geldi UEFA Merih'e 2 maç ceza verdi. Hem de itiraz yolu kapalı olarak. Valla şaşırdım desem yalan olur... Çünkü bekliyordum böyle absürt kararın çıkmasını.

Avrupalı yüzümüze güler arkamızdan iş çevirir. Geçmişe dönüp bakın; Deplasmanda Lyon taraftarının taşkınlığında Fransızlara değil, Beşiktaş'a ceza vermişlerdi.

Irak-İran savaşını bahane eden Juventus, İstanbul'a maça gelmek istememiş inanılmaz bir koruma kalkanı yapmak zorunda kalmıştık İtalyanlar'a. Galatasaray'ın Neuctehel Xamax maçında verilen tuhaf ceza.

Milli takımımızın İsviçre ile oynadığı maçta vermeye kalktıkları cezalar. Saymakla bitmez. TFF de 30 sayfa savunma yazıp anlatmış, işaretin Türklükle ilgili ne anlama geldiğini.

Ama Avrupalı anlamamazlıktan gelip zevkle cezayı verdi. Geçmişte böylelerdi, gelecekte de aynı kafayla devam edeceklerdir! UEFA'nın bu tavrı milli oyuncularımızı hırslandırmıştır, Ve inşallah bugün güzel bir sonuç alırız..



Göktürkleri unuttunuz mu?

Avusturya maçının kahramanı Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bozkurt hareketine sevinen oldu ama ilginçtir çok kızan da çıktı. İşe UEFA da karıştı, çünkü birileri siyasi işaret diye üflemiş onlara belli! Bozkurt işaretini ülkemizde bir partiyle ilişkilendirenler var. Ama bu işaretin siyasetle değil, Türklük geniyle ilgisi var. Sosyal medyada çoğu tanıdıkların kızgın yorumlarına şaştım kaldım... Ataların Asya'dan çıkışını, Ergenekon'u, yol gösterici bozkurtu her şeyi unutmuşlar. Bir milli sevinci de kursakta bırakmayı bazıları maharet sanıyor!





SES GETİRMELİ

Göztepe sanki transferde sessiz ilerliyor... Ben ses getirecek, çok kaliteli isimlerle imzalar atılmasını bekliyordum. Nazım Sangare ve Koray Günter, ile imzalar atılmış. Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'le de daha önce anlaşmışlardı. Ancak taraftarı heyecanlandıracak transferler edğil bunlar kanımca. Göztepeli yöneticilerin mutlaka transferlerde yol haritası vardır. Ben yine de hatırlatayım; Süper lig arenası daha zorlu. Önceden bu köşemde belirttiğim gibi ligde kalmayı sağlabyabilecek transferler yapılmamalı bilakis ilk dörde girebilecek bir takım kurulmalı. Aynı düşüncelerim Bodrum FK için de geçerli.









Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu'na maşallah diyelim... Avusturya maçında doksan dakika boyunca 12.2 kilometre koşmuş ve turnuvanın en uzun süre koşanı olmuş. Sadece koşması değil gerçekten de mücadelesi top kapmaları, savunması ve gole çıkmalarındaki yeteneğiyle göz kamaştırıyor. Futbol piyasasında daha şimdiden 50 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den koparılacağı konuşulmaya başlandı. Daha önce de bu köşemde bahsetmiştim; Ferdi'nin Hollanda'da iken ülkemize ilk milli takım seçmelerine geldiğinde maruz kaldığı muameleye. Dönemin altyapı sorumlusu, hocaları yüzüne bakmamış, yanlış bölgede oynatmışlar. Kendisiyle babası itiraz edince de üzerinde terslenmişlerdi! Bunu kendisi ve babasının ağzından yapılan röportajlarda duymuştuk. Allah'tan Kadıoğlu ailesi yapılan muameleye kızıp Milli Takımımızı red etmemişlerdi. Şimdi de annesinin anlattığına göre Hollandalılar Ferdi'yi nasıl ellerinden kaçırdıklarına üzülüyorlarmış. Ferdi belki başka takıma uçmaya kalkar ama Mourinho bırakır mı bilemem... Teşekkürler Kadıoğlu ailesi...



