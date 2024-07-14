Milli zirve

Avrupa Şampiyonası'na şanssız veda ettik. Kırk yılın üzerinde inanılmaz bir heyecanla hazırlık maçlarını dahi Millilerimizi izlemişimdir. Geçen yıllar içerisinde, grup maçlarında olsun Dünya ya da Avrupa Şampiyonaları'nda, olsun izlediğimiz en genç ve yetenekli ayaklardan oluşan milli takımdı.

Çok koştular, çok mücadele ettiler ve harika gollere imza attılar. Bu takımın geçmişten bugüne kadar en iyi takım olduğunu, bizden büyük gazeteci abilerimiz de onayladı. Santrforsuz ve bu kadar sakat oyuncuya rağmen bana göre İtalyan hocamız Montella da oynattığı futbolla, aşıladığı milli ruhla sınıfı geçenler arasındaydı. Bakmayın öyle yok 'Montella takımı frenledi', 'Yanlış kadro seçimi yaptı' diyenlere. Hollanda maçında gençlerimiz biraz tecrübeli olsaydı, yarı finale çıkan biz olurduk. Almanya 2024'te sürpriz yapan takım kim derseniz, herkes ağız birliğiyle 'Türkiye' der. TFF yetkilileri ve sorumluları bu milli kadroyu korumalı, genç yeteneklerle daha da güçlendirmeli. Hedef belli!







GEZGİN TOPÇU

Kimsenin beklemediği oldu. Michy Batshuayi, Galatasaray formasını giymeye başladı. Üç büyük kulüpte oynamayı başaran ender yabancı oyuncular arasına girdi. Belçikalı, Beşiktaş'tayken siyah-beyazlı taraftarlara saç baş yolduruyordu.

İnanılmaz goller ve penaltılar kaçırıyordu. Belçika Milli Takımı'nda oynadığı zamanları hatırlıyorum tutulamaz ve leblebi gibi goller atan oyuncuydu.

Fenerbahçe'ye gittiğinde herkesin kafasında "acaba" vardı. Tüm sezon boyunca neredeyse yedek kalıp oyuna sonradan girdiği maçlarda inanılmaz goller atarak hem ilgde hem de Avrupa yolunda sarı lacivertlileri taşımıştı.

Yani Beşiktaş'taki sakar oyunculuğunu Fenerbahçe'de yapmamıştı. Ve, ilginç bulacağım şekilde Galatasaray'a transfer oldu. Menajerinin başarısı mı bilemiyorum ama Michy Batshuayi Türkiye'den ayrılmayacak bu gidişle! Bakalım sarı-kırmızılı formayla performansı nasıl olacak?



ALTAY'IN KURTULUŞ YOLU

Yüzyıllık markalar arasında bulunan Altay, ekonomik darboğazından kurtuluş yolunu hala arıyor. Daha önce Göztepe'nin gitmiş olduğu ve başarı gösterdiği futbol şubesini yabancıya satıp şirketleşme modeli üzerinde çalışmaları sürüyor. Son haberlere göre mali ve sportif kara bulutları dağıtmak isteyen 2. Lig ekibi Altay, Fransa'da faaliyet gösteren Hugo Construction firması ile Türk yatırımcıların olduğu çoklu ortak yapıyla yola çıkma umudunda. Ben firmayı tanımam etmem, tek çekincem çoklu ortaklık olması, yani bir Göztepe başkanı gibi tek değil. Yine de sağlam bir projeyle günümüz şartlarına göre Altay bu şirketleşme işini başarmalı. 2. Lig'den çıkmak zaten zor bir de Allah göstermesin, bir alt kümeye gidecek hatalar yapılırsa çok yazık olur.