Yeni sisteme geçtik

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın grupları, rakipleri belli oldu. Avrupa kupasında yeni bir sistem geldi. 8 takıma karşı tek devreli lig usulü. İçerde 4, deplasmanda 4 maç oynanacak. Artık gruplar zorlu da diyemiyoruz. O kadar çok takım var ki. Birde bazı takımlarla üç büyüklerimiz kapışacak, ilginç bir durum. UEFA Yetkilileri artık paraya, seyirciye oynuyor. Tüm takımlar sanki arenaya çıkan gladyatörler gibi mücadelelerini yapacaklar. İnşallah bu sistem bizim takımlara uygun gelir de, başarıyı yakalarız. Bu uygulamaya taraftarlar sevinecek.

DÖRDÜNCÜ KEZ YER ALMIYORUZ

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar halinde dördüncü kez katılamamışız. Aslında son on yıldır Edirne'den ötesi hayal oldu... Her sezon pahalı diyemeyeceğiz artık, astronomik döviz harcamalarıyla kurulan takımla, yöneticiler taraftarını umutlandırıyor. Ama elin Avrupalısı gerçeği bizim suratımıza çarpıyor. Mesela Young Boys. Sezona kötü başlamış, ilk maçta da ne hatalar yapmışlardı. Dolu tribüne karşı Galatasaraylı futbolculara, taraftara, biz izleyenlere yine ders verdiler. Rahatlıkla kulübün kasasına girecek 40 milyon Euro da uçtu gitti elin İsviçrelisine!

KANUN ÇIKMALI

Fenerbahçe de öyle... Yirmi yılı geçti; Galatasaraylısının dışında herkesin unuttuğu Avrupa şampiyonluğun üzerinden, o takımda üç yabancı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kadronun hepsi yabancı, başarı hala sıfır! Kazananlar menajerler, futbolcular ama Türk futbolunun adı yok hala. Bir altyapıya aktarılamadı gitti şu paralar. Kanun çıkarılmalı, kulüplerin altyapıya önem vermeye zorlanmalı artık... Ülke ekonomisine de , genç yeteneklerimize de yazık oluyor.

SONA DOĞRU

Muslera'ya bir haller oldu. Sezona çok asabi başladı. Ben ilerleyen yaşına veriyorum yaptıklarını. Öncelikle sanki hareketlerinde yavaşlama var. Hem İsviçre'de hem de buradaki maçta tutabileceği topları elinden kaçırdı kaç kez. Üstüne üstlük, asabileşti. Eskilerin bir lafı vardır; Futbolcunun yaşlısının ayakları değil, çenesi konuşur diye. Hiç beklenemeyen, ona yakışmayan bir şekilde attığı tekme nedeniyle bir de kırmızı kartı gördü. Beşiktaşla oynana kupa finalinden bu yana Galatasaray kalesi alarm veriyor..

NAZAR DEĞMESİN

Bu Beşiktaş herkesi şaşırtama devam ediyor. Öncelikle Rafa Silva ve sonrasında Immobile takıma acayip hava ve kalite kattılar. Açık söyleyeyim Rafa'dan böyle olağanüstü performans beklemiyordum. Portekizli topla birlikte dans ediyor adeta. Siyah-beyazlıların sevgilisi oldu diyebiliriz.

RAKİPLER ÜZÜLÜYORDUR

Rakipler de böyle bir futbolcuyu kaçırdıklarına eminim üzülüyorlardır. Rafa'yı kulübe kazandıran ikinci başkan Hüseyin Yücel de tebrikleri hak ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışını Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte yürütür gözüküyor. Beşiktaş'ın oynadığı oyun herkesi hoşuna gidiyor. Tabi Hollandalı hocayı da kutlamak gerek. Fernando Aman nazar değmesin takıma...