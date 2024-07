Bozmamak gerek

Valla son seçimde yine Mehmet Büyükekşi kazanır diye bekleyenlerdenim. Sanırım herkes için sonuç sürpriz oldu. Öncelikle yeni Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve ekibini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Mutlaka icraatlara hızlı giriş yapacaklardır. Özellikle kulüplerin yabancı oyuncu kontratlarıyla ilgili büyük sorunları var. Yabancı oyuncu kontenjanı konusunda büyük bir baskı görecektir. Ayrıca nedense özellikle Süper Lig kulüpleri geçen sezon oyuncularının aldığı cezaların yeni sezona aktarılmasını istemiyor. Bu da başka bir sıkıntı.



MONTELLA VE EKİBİ KALMALI

A Milli Takım hakkındaki fikirlerimi anlatmak istiyorum. Her ne kadar Türkçe konuşma konusunda sıkıntılar yaşayan, derdini anlatırken başka anlamlar çıkarttığımız Hamit Altıntop'la devam edilmeli. Çünkü elde onun gibi kariyeri yüksek bir yönetici yok! Bunun yanında Almanya'daki şampiyonada tecrübelileri çok gençlerle harmanlayarak kurduğu takımı İtalyan hocamız Montella da iyi yönetti ve başarılı oldu. Hem zor gol yiyen hem de çok gol atabilen bir takım oluşturdu. Hem başarılı bir ekibi bozmaya kalkmak hem de gelecek olandan yüksek beklenti işi sıkıntıya sokacaktır. Her gelen de kendi sistemini oluşturmaya kalkacak yani iş yap boza dönecek. Spor aklı ve mantığı düzenin bozulmaması gerektiği mesajlarını veriyor. Sayın Hacıosmanoğlu bunun yanında Merkez Hakem komitesi'ni de düzeltmek zorunda. VAR odası olayına da çeki düzen vermezse yine kulüpler her maç sonrası başını ağrıtacaktır. Umarım Türk futboluna kazançları çok, kavgasız kaossuz bir sezon olur...







ULUSOY DA BIRAKTI

Alper Ulusoy hakemliği bıraktı. Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bazı yöneticilerin "İzmirli hakem çetesi" diye veryansın ettiği isimlerin içerisinde o da vardı. Bakalım hakemlik kariyerine; FIFA kokartlı yardımcı hakemlik, FIFA kokartlı hakemlik ve FIFA VAR hakemliği. Ulusoy Avrupa maçlarında da çok sayıda VAR görevi almıştı. Son şampiyonada yani Almanya'daki turnuvada da görev yapmıştı. Bilindiği üzere pandemiden hemen sonrası Türk hakemliği ve MHK çok yıpratıldı. Astronomik rakamlarla plansız programsız kadro kuranlar, en ufak başarısız sonuçlarda suçu hep hakemlere attılar. Futbol kamuoyunda bakınız çoğunluk maçları hakem kararlarıyla sonuçlandığı düşüncesindedir. Alper Ulusoy öyle ya da böyle, hakemlikte uluslararası tecrübeye sahipti. Daha iki üç sezon öncesine kadar liglerimizde en az on hakemi ismiyle sayabilirken, şimdi neredeyse herkes sadece Halil Umut Meler'in ismini söylebilir! Yeni sezonda Süper ligde hakemlerin gösterecekleri performansı inanın merak ediyorum...





KALEDEKİ DEV

Muslera, ülkemizde on dördüncü sezonuna hazırlanıyor. Galatasaray'ın şampiyonluklarında Urugaylı eldivenin payı çok büyük. Taraflı tarafsız kaledeki kurtarışlarına hayran. Galatasaray defansına büyük güven veriyor, takımın daha çok hücum oynamasına katkıda bulunuyor. Ayrıca centilmen bir oyuncu. Şu ana kadar karıştığı maç içerisinde bir kavga, saha dışında bir polemiğini hatırlamıyorum. Böyle kaliteli yabancı oyunculara Türk futbolunun ihtiyacı var. Kendisini tebrik ediyor ve sakatsız bir sezon geçirmesini diliyorum.