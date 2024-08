Kurtarıcı gibi

Batshuayi, Fenerbahçe'yi son anlarda kurtarıyordu... Şimdi Galatasaray'da kaldığı yerden devam ediyor. Son iki sezonki İcardi form olarak çok gerilerde. Ya paraya ya futbola doymuş gibi kaçak güreşiyor adeta. Galatasaray'ın kadro değeri 200 milyonu geçiyor. Young Boys ise 25 milyon civarındaymış. Oynadıkları oyuna bakın; Futbolu bilmeyen İsviçre takımını daha pahalı sanırdı. Batshuayi, Başta Okan hocayı kurtarırken, tur umudunu da İstanbul'a taşıdı. Belki de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesini de sağlayacak. Sıkıntı şu; Okan hoca aynı İsmail hocanın durumuna düşebilir; Belçikalıyı on birde oynatsa mı oynatmasa mı?





AVRUPA ŞAMARI

Kulüplerimizin Avrupa'da bir başarısını duyamayacak hale geldik... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmişti. Galatasaray da kendi bütçesinin üç-dört katı aşağısındaki Young Boys takımına yenildi. Beşiktaş iki farklı öne geçmesine rağmen beraberliği kurtardı diye seviniyoruz. Trabzonspor da adını duymadığımız takımla berabere kaldı. Sonuç ; tur ümitlerimiz sürüyor! Tamam da bu takımlarımız astronomik dövizlerle kuruluyor. Rakiplerin kadro yapıları fiyat konusunda bize yaklaşamıyorlar bile. Ama sahada nedense onların futbolcularını, oyunlarını izliyoruz. Bu işin sahadaki futbolcu isimleriyle oynanmadığını, altyapılardan üst yapıya sistemle başarıya gidildiğini bir türlü öğrenemedik. Şimdi rövanşları her zamanki gibi ümitle bekliyoruz... Şu an bir tek Mourinho söyledi; 'Avrupa'da şampiyonluk hayal' diye.



YA KIRILSAYDI?

Futbol, insan hayatından ve sağlığından daha önemli değil! Profesyonel futbolcular bu işten para kazanıyor ve geçimin i sağlıyor. Bazen de istenmeyen veya kontrolsüz müdahalelerde oluşan sakatlıklar var. Olabilir... Ama Antalyasporlu Güray Vural'ın Rafa Silva'ya müdahalesi kasıtlı ve affedilir gibi değil! Gol pozisyonunu önlemeye değir mi, Silva'nın ayağını kırmaya çalışmak? Portekizlinin darbeye bağlı kemiğinin nasıl esnediğini gördük defalarca... Anlamadığım Güray sanki hiç suçu yokmuş gibi kırmızı karttan dolayı hakeme veryansın ediyor... Profesyonel futbolcu eğer hırsını kontroml edemiyorsa, profesyonellik nedrede kaldı? Güray'a yaptığını izlemesini tavsiye ediyor ve vicdanıyla başbaşa bırakıyorum...



FERDİ SATILIR MI?

Ferdi Kadıoğlu hem Fener- Atalay bahçe'de hem de Milli takımdaki performansıyla göz doldurdu. Şimdi büyük ihtimalle İngiliz takımına rekor ücretle transfer olacak. Fenerbahçeli yöneticiler de satmayı düşünüyor ki, bu para kulübe büyük gelir olur, Mourinho da on birde pek şans vermemişti. Hollanda'da başlayan futbol serüveni, Türkiye'de neredeyse doruğa çıktı. Ferdi oynadığı futbolla sadece Fenerbahçe'nin değil, tüm futbolseverlerin de sevgisini kazandı. Demek ki doğru ve yetenekli gence yatırım yapmak hem lig de hem de transferde kulübe büyük kazanç sağlayabiliyormuş.