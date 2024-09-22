Bu nasıl düşmanlık?

Halil Umut Meler Devler Ligi'nde R.Madrid- Stuttgart maçında düdük çalmıştı. İspanyol ekibi lehine verdiği penaltıyı VAR'ın uyarısıyla iptal etti. Ancelotti gitti itirazını yaptı. Bu görüntüyy sosyal medyada sanki Ancelotti'nin sözleriymiş gibi "Sana nasıl FIFA kokartı vermişler, böyle hakemlik mi olur" diye kurgulanıp servis ettiler. Şu hakemlerimizi rahat bırakın artık!



TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER

Ülkemizde futbol fanatik taraftar yüzünden keyifle izlenemiyor. Bakın en ünlü takımlara. Özellikle ekol olmuş ülkenin büyük kulüplerine. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Ajax gibi kulüplerin taraftarları en fazla kötü skorları beyaz mendille protesto ederler. Sonuçta en fazla teknik adam yollanır. Öyle sahaya atlayıp futbolcuya saldırmaya kalkanları göremezsiniz. Taraftarın antrenman sahasını bastığını duymayız hiç bir zaman. Bizde taraftar gruplarının, amigoların baskılarını görüyoruz medyadan. Mesela yeni nesil genç yöneticilerin çoğu çekiniyor bu tiplerden. Bir de tuttuğu takımın formasıyla başka şehirlerde gezdirmemeye kalkıyorlar. Avrupa liglerinde hiç olmayan başkanın yöneticilerin soyunma odalarına girme durumları da var! Teknik adamla futbolcuyla tartışanları dahi duyuyoruz.



ARAMIZDAKİ FARK

Bu yüzden de saha içindeki futbolcuların kötü yönde etkilendiklerini görmekteyiz. Yurtdışına giden futbolcularının söylediği tek ortak nokta; taraftarın olaya eğlence olarak baktığıdır. Avrupa'daki gibi maçları artık eğlence olduğunu dorsan dakikadan sonra skor ne olursa olsun dünyanın sonunun olmadığını görmemiz gerek.



ŞİDDET HER YERDE

Dikkat edin şiddet sokaklardan saha içine girdi.. Tribündeki bazı kendi bilmezler ne başkan, ne de ünlü futbolcudan çekinmiyor, nasıl saldıracağım diye düşünüyor! Tribündekilere bir şekilde çağ atlatmalıyız, yoksa yakında Güney Amerika ülkelerindeki ultra taraftarların kavga videolarına benzer görüntüler yaşarız.



HEDEFE DİKKAT!

Ege'yi temsil eden Göztepe ve Bodrumspor, puan cetvelinde art arda; on ve onbirinci sıraları paylaşıyorlar. Bodrum FK Hatay'da ilk deplasman galibiyetini aldı. Göztepe de fena başlamadı lige. Ancak şu anki görüntüde iki takım da gelecek sene Avrupa kupalarında oynayacak görüntü vermiyorlar. Daha sezonun başındayız diyenler çıkacaktır ama gidişat onu gösteriyor. Sezon başından önce yazmıştım; özellikle Göztepe ligde kalma hedefinde olmayacak. Avrupa kupalarına kalmayı hedeflerse, sezon sonuna doğru sıkıntı yaşamaz. Stat ve taraftar muhteşem, Edirne'den ötesini hak ediyorlar. Milli ara bitti, takımlar yabancı transferini kapattı. Yeni transferlerin enleer katacağını göreceğiz. Ama dediğim gibi Göztepe ve Bodrumspor'un performans yönünden vites büyütmeleri gerek.

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