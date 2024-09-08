Vallahi yazık

Türk futbolunun dinamosu üç büyüklerde kim gelirse gelsin, yöneticilerinin huyları değişmiyor. Altyapıya para aktarıp, yetenekli çocukları yetiştirip, ileride satıp kasayı doldurmak işi onlara ağır geliyor! Bu konuda hep Ajax'ı, Porto'yu örnek gösterirler ama uygulamada sınıfta kalıyorlar...Şimdi örneklere geçelim; Fenerbahçe'de Kruniç, Galatasaray'da Zaha, Tete ve Beşiktaş'ta Oxlade- Chamberlain'e kaptırılan paralar. Milyon Euro'lar verildi ama koca sezon performans konusunda kulüpler fayda sağlayamadı. Paraları kaptırdığımız şu yabancılardan daha yetenekli gençlerimiz vardır inanın.

Üzülmemek elde değil

Yukarıda bahsettiğim dört oyuncu taraftarın gözüne giremediği gibi toplamda 20 milyon Euro'yu ceplerine indirmişlerdir. Üstüne üstlük, kulüpten ayrılan yabancısı ve menajerleri de kalan paralarını alamadıkları için çekinmeden mahkemeye veriyorlar. Onlarda kulüp sevgisi yok, olmaz da. Bu köşemde her zaman söylüyorum; şu paranın yarısını öz kaynağa yatırsanız, oradan yetişen yeteneklerle kat be kat transferinde kazanırsınız. Nitekim de yurtdışına gidip kulüplerine para kazandıran genç oyuncularımız çoğunlukta. Üzülmemek elde değil...

NEREDE KALMISTIK?

Milli Takım deplasmanda ilk maçında Galler ile berabere kaldı. Açıkçası Galler çok iyi oynadı, inanılmaz goller kaçırdı gibi gözüktü ama bizim millilerimiz kötü oynadı desek daha doğru olur. Son şampiyonadaki performanslarını göremedik. Rakibe bu kadar çok pozisyon vermeleri çok şaşırttı beni. Allah'tan rakibin gol ayakları beceriksizdi, bir tane fileye yollayabilselerdi üç dörtlük olurduk. Yanlız Barış Alper'in yaptığı da çok büyük sorumsuzluktu. Maalesef Galatasaraylı oyuncular özel çalışma yaptıkları hakemi kandırma hareketlerini Avrupalı hakemlere yediremediklerini bir türlü öğrenemediler. İlk pozisyondaki kandırmaca aklında kalan Norveçli hakem, ikincisinde inanmayınca kırmızı kartı yapıştırıverdi. Montella'nın özellikle Galatasaraylı oyuncularla bu konuda bir konuşması gerek. İleriki maçlarda yalandan düşmelerle başımızın ağrımaması için. Neyse kötü bir maçta yenilmemek de önemlidir. Önümüzdeki maçlara bakalım.

SEVİNDİM

Kerem Aktürkoğlu artık Benficalı. Aslında üç yıldır Kerem'in Avrupa'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Kerem gidişiyle daha önce oynadığı Bodrum FK dahil dört takımın kasasına da para koymuş oldu. Yukarıda da belirtmiştim, çok yetenekli gençlerimiz var. Kulüplerimiz scout ekiplerinin kalitesine önem versin. Bakın Kerem'e hem Galatasaray'a hem yetişmiş olduğu kulüpten oynadıklarına kadar maddi manevi faydası olmuş oldu. Kerem Aktürkoğlu'na, Türk futboluna hayırlı olsun. Portekiz Ligi'nde oynayacağı oyunla oradan daha büyük takıma transfer olması dileğiyle...

KADINLAR LİGİ

Kadın futbolda Süper lig başladı. Kulüpler Birliği Başkanı Suat Özcan'la konuştum. Geçmişteki aksaklıklar giderildi mi diye sordum. Maalesef çoğu kulüp büyük sıkıntılar içerisinde başlayacakmış. Ulaşım ve yol ücretlerinde iyileştirilme yapılmamış. Altyapıya önem verilmeyince, bu sezon yabancı transferinde patlama yaşanmış. Özellikle milli kızlarımız astronomik ücret istiyorlarmış. Kulüpler, erkeklerde olduğu gibi TFF'nin galibiyete beraberliğe prim verilmesini istiyorlar. Yetkililer inşallah bu konulara el atar.