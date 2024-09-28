Bu kaçıncı?

Basketbol koçu Ergin Ataman rahat durmuyor. Aslında bir antrenör olarak, Türk basketbolunun bir değeri. Kulüp ve Milli takımda başarıları, kariyeri üst seviyede. Ancak rakip takımlara özellikle de Fenerbahçe'ye karşı yakışıksız hareketlerde bulunuyor. Yine Fenerbahçelileri kızdıracak bir hareket yapmış... Ya hocam sen Milli Takım koçusun. Sporda birleştiriciliği sağlayacağına ülkenin yüzyıllık markalarından Fenerbahçe ve taraftarıyla zıtlaşmanın alemi nedir? Fenerbahçe Kulübü tepki göstermekte haklı ama usül yanlış. Milli takıma oyuncu yollamama kararı da olmadı yani. Milli takım Ataman'ın kulübü mü? Yönetim kurulu olarak Ataman'ı gerekli şekilde kınarsın geçer gidersin. Yangına körükle gitmenin anlamı nedir? Ergin Ataman da özür dilemiş ama ne fayda. Hakikaten de yakışmıyor Ergin hocam, sadece Fenerlilere değil sporseverlere de antipatik gelmeye başladın!

MESLEKTAŞIN ÇİLESİ

Bizim spor basınında emekçilerin derdi bitmez. Avrupa maçlarının başlama saatleri bazen 18.00, bazen de 23.00 gözüküyor. Bunun maç öncesi, maç sonrası basın toplantıları var. Oradan oraya koşturmak zorunda kalıyorlar, eve gidiş saatlerini siz düşünün artık! Derbi maçından sonra Mourinho'nun basının karşısına çıkmadığı haberleri çıktı. Ben ilk duyduğumda şaşırdım açıkçası. Dünyaca ünlü hoca basından mı kaçtı? Bize, medya çalışanlarına, ayrıca okurlara da büyük saygısızlık diye düşünmüştüm. Kendisi bir açıklama yaptı, konuya açıklık getirdi: "70 dakika bekledim toplantı olmadı. Beklemek zorunda değilim" dedi. Buyrun geç saat takıntısına Portekizli hoca da karşı... Bir de maça aileleriyle ya da arkadaşlarıyla gelen taratfarlar var onların da dönüşü ıstırap. UEFA, TFF buna bir çare bulmalı.

HAKEMLERE GÖZLÜK

Yukarıdaki başlığı yazıya dikkat çekmek için yaptım... Haftalar ilerledikçe hakemler konusunda homurdanmalar başladı. MHK hakem atamalarında zorlanmaya başladı. Sahada gördüğümüz düdük çalanlar kesinlikle özgüvenli değiller. Artık her kararı neredeyse VAR'dakilere bırakıyorlar. Süper Lig'deki hakemler moralsiz. Bakın hafta içinde Zorbay Küçük'ün geçen sezon dört büyüklerin maçında düdük çalmak istemediğiyle ilgili MHK'ye dilekçe verdiği konuşuldu. Ben Türk hakemlerinin yanındayım ve başarılı olmalarını çok istiyorum. Ama böyle hatalarla MHK'nın da işi zor hakemlerimizin de...



RAFA DİYORUM

Rafa Silva taraflı tarafsız şu anda Türkiye liglerinin en iyisi. Sahadaki performansını görüyorsunuz. Ancak en çok sert faulle karşılaşan da Portekizli oyuncu. Her maçta ağır sakatlık yaşayabileceği bir çok kasti vuruştan kurtuldu. Süper Lig hakemlerinin böyle yıldız oyunculara yapılacak sert müdahalelerde düdükle koruması şart. Bir değil iki değil üç değil Rafa Silva'ya hunharca tekme atıldığını tüm izleyenler görüyor. Allah korusun kasti faulle büyük sakatlık yaşarsa, sahadaki hakemi de yapanı da, MHK'yı da kimse kurtaramaz! Bu arada Ajax maçını izleyenler gördü ki Rafa sert faullere maruz kalmadan da durdurulabiliyormuş! Nazar değmesin...