HAKEMLERE ÜZÜLÜYORUM!

Okan Buruk hoca kusura bakmasın, hakemlere karşı yaptığı hareketleriyle çok ayıp ediyor! Hakemler de kusura bakmasın, o lafları ve hareketleri afiyetle yiyor! Futbolseverler ceza beklerken bir şey olmuyor!

Okan hoca bu tavırlarının birazını Avrupa maçında yapmıştı, aldığı cezayı gördünüz. Şimdi kuzu gibi izliyor maçları. Galatasaray marka bir kulüp. Başındaki teknik adamın da sorumluluk sahibi olması gerek. TFF Disiplin kurulu da bu çifte stadartı bırakması, i cezayı vermesi gerek. Yoksa bir gün Okan hoca hakemler ya da rakip oyuncular arasında hoş olmayan şeyler olabilir o sinirler geriliyken...

KARTAL DÜŞÜŞTE

Beşiktaş'ın performansı düşüşte... Özellikle sezon öncesindeki kupa maçındaki Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle göklere çıkarılmaya başlanan Giovanni Van Bronckhorst eleştirilmeye başlandı. Önce Ajax sonra sırasıyla Frankfurt ve Gaziantep maçlarındaki oyun Siyah beyazlı taraftarları hoşnut etmedi. Sezon başlarında da belirtmiştim; Sadece Rafa Silva yetmez diye. Sonuçta futbol kompakt hale geldi. Saha içinde eksik oynayan oldu mu rakip affetmiyor. Rafa Silva kilitlendi mi, takım duruyor. İyi başlayan İmmobile'de beklenmeyen form düşüklüğü oldu. Geçen sezonun flaş ismi Semih Kılıçsoy'dan nedense faydalanılamıyor. Hollandalı teknik adam bir an önce ikinci ve üçüncü bölgedeki soruna çare bulamazsa, sıkıntı büyük olur!

ÜÇLÜYE ELEŞTİRİ

İzmir Spor Zirvesi'ne katılan ülkemizin en tanınan hocaları Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'yi ilgiyle izledim. Bir konuda eleştirim olacak. O kadar başarıya ve karşılığında maddi manevi kazançlarına rağmen Türk futbolunun ekol olmasını sağlayacak adımları atamadılar maalesef. Şu ana kadar sadece kişisel başarıları önde gidiyor. Ki içlerinde Fatih hoca büyük fırsat ve paye olan Türkiye Futbol Direktörü unvanını da almıştı. Ancak ülkemiz futbolunda hala ara ara küçük başarıların dışında bir ekol olmuşluğumuz yok. Söylemek istediğim Hollanda ekolünü yapan Cruyff tarzında keşke futbolumuza dokunabilselerdi...

GELİR SORUNU

Hazine ve Maliye Bakanlığı sporcu vergisi işine el atmış. Astronomik rakamlar alırken, gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe almış. Ve 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etmişler. Tespit edilmeyi bekleyen iki üç katı miktar da vardır! Sporcuların yanı sıra menajerleri de araştırmalılar.