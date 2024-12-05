İki yüzlü UEFA...

UEFA'nın şu güne kadar Türk takımlarına hoşgörü gösterdiğini görmedim... Geçmişe bakalım; yıllar önce Lyon deplasmanında oynadığı maçta Fransız taraftarlar saldırmıştı tribündekilere.

Cezayı Beşiktaş'a kesmişlerdi.

Bugünlerde değişen bir şey yok... Bu turnuva Avrupa takımlarını ilgilendiriyor değil mi? Neden İsrail takımı var? Ama Rusya takımları yok!

Sebep Ukrayna savaşı ve onlara boykot uygulanıyor. Dünyanın gözü önünde Filistin'de, Lübnan'da savaş suçu işleyen İsrail'e boykot yok! Bu İsrail takımlarını Avrupa turnuvalarına sokan da yine UEFA'ydı.

Yetmişli yıllarda hiçbir Asya ve Afrika takımı İsrail ekipleriyle karşılaşmak istemedi.

Kurnaz Avrupalılar kendi içlerine almakta buldular çareyi. Şimdi İsrail'i kollayan UEFA cezayı yine Beşiktaş'a kesti. Taa maçı Macaristan'da ve havaalanına üç saat uzakta bir yerde güvenlik gerekçesiyle oynattı.

Aklıma aynı UEFA'nın doksanlı yılların başında Galatasaray'a yaptığı geldi.

Irak-İran savaşını bahane eden Juventus'u da kollamak için maçı Türkiye dışında oynatmak istemiş, anormal güvenlik garantisi verdiğimizde İstanbul'da oynattırmıştı.

Eşit mücadele, hak savunuculuğu yapan UEFA iş bize geldi mi, gerçek yüzünü gösteriyor.

İLK YARDIM EĞİTİMİ

Biraz da antrenörlerin sesi olalım...

Futbol antrenörlüğü lisansına sahip olsanız dahi ilk yardım eğitimi almazsanız bir takımla sözleşme imzalayamazsınız. TFF ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin böyle bir şartı var. Ancak uygulamada antrenörleri zorlayan bir durum var. İlk yardım kursu sertifikanız olsa bile, geçerliliği üç yıl. Sağlık Bakanlığı'nın İl sağlık Müdürlüğü, AFAD (Ankara) ya da Kızılay şubelerinden almanız gerek.

Ancak temel eğitimi tekrar yapmanız gerek. Yani iki tam gün kurs ve üzerine hastanede yazılı ve uygulamalı sınavlara girmeleri gerekiyor. Zaten eğitimini almış birine tekrardan eğitime sokmak çok fuzuli bir iş. İnsanlar işten izin alacak ya da hafta sonlarından feragat etmek zorunda. Bunu daha da kolaylaştırmak gerekmez mi? TFF ve TÜFAD'a sesleniyorum; antrenörlere yardımcı olunuz....

AVRUPA, HAKEMİMİZİ UNUTTU

Şu Türk hakemliğine üzülmeye başladım... Avrupa ve Dünya Kupası'nın her turnuvasında Türk hakemleri boy gösteriyordu. Üç yılda bir şeyler yapıldı, elimizde tanınan sadece Halil Umut Meler kaldı. Sıkı durun, şu habere bakın... Geçen hafta UEFA'nın maç programında 50 maç oynanıyor, bir tane Türk hakemi yok! TFF ve MHK niye böyle olduğunu açıklar mı acaba?

YAPMA OKAN HOCAM!

Birkaç kez daha belirtmiştim..

Eyüpspor maçının sonlarında ve bitiminde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem hakemlere hem de kaleci Berke'ye demediğini bırakmadı.

Hele bitiş düdüğüyle amigo gibi, hakemlere kötü tezahürat için tribündeki taraftarı harekete geçirmeye kalkması olacak şey değildi.

Okan hoca maalesef her puan kaybında suçu başkasına atmakla meşgul oluyor. Bunlar G.Saray gibi dünyaca tanınan takımın başındayken şampiyon apoleti takmış bir teknik adama yakışan hareketler değil!

Hoca bunun tam tersini de yapıyor!

Mesela hakemin kötü kararlarıyla maçın G.Saray'ın lehine sonuçlanmasında hakemleri övebiliyor! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!