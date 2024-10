Muslera farkı

Galatasaray'ın son 12 yılındaki başarısında en büyük pay Muslera'nın... Derbiyi izledik. Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu dakikalarda Beşiktaş'ın üst üste üç gollük pozisyonunda Uruguaylı eldiven gole izin vermedi. Futbolun gerçeğidir; kalecin eğer geride güven veriyorsa, defanstaki arkadaşları dahi gol arama yollarına rahat çıkar. Mesela Fenerbahçe'nin kaleci Volkan Demirel'den sonra yaşadığı şampiyonsuz yılların bir sebebi de budur.

Sezon sonunda ayrılacağı söylenen Muslera'dan sonra Galatasaray da kalede zor günler yaşayacaktır. Dönelim derbi maça.. Maalesef hakem Arda Kardeşler Galatasaraylı Sanchez'e vermediği kartlar yüzünden maça etki etmiştir. Beşiktaşlı futbolcuları psikolojik yönden baskı altına almıştır. Barış Alper'in Rafa'ya faulunu görmezden geldi, dönen top da gol oldu. Beşiktaş belki çok iyi oyun oynamadı ama top kontrolüne sahip olduğu gibi böylesine önemli maçta yan yana oynayan İcardi ile Osimhen'li forvete karşı geçit de vermiyordu. Hakem maçı derbiye yakışır yönetemeyince de Avrupai bir karşılaşma da izleyemedik.

GURURUMUZ MELER

Türkiye'nin ve MHK'nın elinde şu an en elit hakem İzmir Bölgesi'nden Halil Umut Meler kaldı. Benfica- Feyenoord arasında oynanan maçta yönetimini gururlanarak izledik. Bir de.... Şampiyonlar Ligi'nde son yirmi yıldır doğru düzgün bir takımımız dahi neredeyse elemelerde havlu atıyor... Peki ülkemizi her sezon Avrupa Kupaları'nda kim temsil ediyor? Türk hakemleri... Eskiden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'la çıtayı çok yükseltmiştik. Şampiyonlar yolunda şu an sadece Halil Umut Meler ve yardımcıları yürümekte.. Bu arada unutmadan daha önceleri Cüneyt Çakır'ın yardımcılarına kadar hakemlerin isimlerini sayabiliyorduk... Nereden nereye... İnşallah Meler'i de al aşağı edecek bir şeyler uydurmazlar!

MUHTEŞEM KAPAK

Manchester United maçı öncesi Mourinho'yu dinledim. Hiç beklemediğim bir şey söyledi. Biliyorsunuz Oosterwolde şanssız bir sakatlık yaşadı ve büyük ölçüde sezonu kapattı. Portekizli hocaya soruldu. Mourinho'nun cevabı: "Sol bek konusunda televizyonlarda konuşan futbol yorumcularına soracağım, hangi oyuncuyu oynatmam için tavsiye alacağım" oldu. Söylediklerinden anlıyoruz ki, hocaya yorumcuların neler söylediğine dair bilgiler veriliyor. Valla ben Portekizlinin pek umursadığını sanmıyorum. Şu bir gerçek, eski futbolculardan olma veya internet sitelerinde çok tıklanıyor diye ekrana paraşütle indirilen yorumcular dahi hadlerini aşan konuşmalar yapıyorlar! Üzerine yorumculardan biri aldığı duyumdan bahsederken "Yönetici Acun Ilıcalı maçtan önce Mourinho'yu fena haşladı" tarzında bir şeyler söyledi. Buna inananlar da çok maalesef!

GEÇİŞ DÖNEMİ ZOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Türk futbolunun ilgilendirecek bazı açıklamalarda bulundular. Bu arada belirteyim MHK Başkanı Gündoğdu'nun özellikle, yabancı VAR hakem uygulamasını, hakem akademisini ve önceki federasyonun neden yaptığını anlayamadığımız televizyon gözlemciliğini kaldırması doğru hamlelerdi. Üç haftadır da hakem eğitimi için Portekizli Vitor Melo Pereira ile anlaştıklarını, göreve başladığını öğrendik. Ben yabancı hakem eğitmenine de karşıyım. Yani onlara çok dövizli maaş veriliyor. Yıllardır da hakemlerimizin performansı yönünden bir katkılarını göremedik. Şu an en büyük sorun yeni kaliteli hakemlerin yetişmemesi. Ancak başkan Gündoğdu, taa BAL liglerindeki 80'e yakın hakemleri izlediklerini önümüzdeki 1.5 sene içinde yeni nesil, eğitimli çok iyi bir kadronun oluşturulacağı çalışmalarından bahsetti. İnşallah başarılı olurlar çünkü Türk futbolunun güvenilir hakemlere ihtiyacı var!