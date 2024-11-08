Geçmiş olsun

Merkez Hakem Kurul Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda Kardeşler ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir" dedi.

Başkan hafta arası bunları söyledi. Tamam hakeme en az 4 hafta maç vermeyeceksin ama yanan Beşiktaş oldu! Siyah-beyazlıların maddi manevi kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Hakem hatalarıyla bir takım şampiyonluk yolunda tökezliyor, onca harcadığı milyonlarca dövizin karşılığını alamıyor. Üzerine taraftar tepkisi. Yani ilginçtir, Arda Kardeşler gözünün önünde olan iki net faulü göremiyor yapanı da kırmızıyla atamıyor! Yazık oldu...

BİRİLERİ BEDEL ÖDEMELİ

EGE'Yİ ne de güzel temsil etmişti Akhisarspor. Süper Lig'de korkulan bir takımdı; Turkiye Kupası kazanmışlar, Avrupa Ligi oynamışlardı. Kötü niyetli yönetimlerin oyuncağı gibi, altı yıl içinde BAL ligine düştüler. Amatör transfer bile yapamayacak, maçlara çıkamayacak duruma düşürdüler. Bölgesel Amatör Lig'de çıktığı 6 maçta Akhisarspor kalesinde 42 gol görürken rakip kaleye sadece 3 gol atabildi ve henüz puanla tanışamadı! Bu filmi biz daha önceleri Orduspor gibi bir çok takımda görmüştük. O başarılı günlerden bugüne kadarki yöneticiler bunun hesabını vermeli. Yanlışları cezasız kalmamalı. Takımı bu hallere getirenlere ceza verilmezse, daha çok takım böyle batar!

ŞAKA GİBİ!

Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, milli arada getirtilecek ünlü yabancı hakemlerle Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon oynadıkları tüm maçları izletip kritik edeceklerini açıkladı. Yani bu iki hakem hangi takıma daha çok haksızlık yapıldığını belirleyeceklermiş! Eeee sonuç ne olacak? Maçlar bitmiş, puanı alan almış almayan yanmış. Bu işin resmi tarafı yok ki. Bir de bu çaba TFF'yi MHK'yı da görmezden gelmek demek, buna ne diyeceğiz? Türk futbolunda işler düzelsin diye uğraşılacağına asırlık çınar kulüplerin yöneticileri işi dalgaya vuruyor!

BODRUMSPOR'A YARASIN

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor teknik adam değişikliğine gitti. Yeni hoca Volkan Demirel'e hayırlı olsun diyorum. İsmet Taşdemir hocayı sıkıntıya sokan ligde alınan 6 mağlubiyet bence. Bu şekil gidişat devam etseydi ilerleyen haftalarda düşme korkusu takıma, kulüp yöneticilerine ve taraftara kabus yaşatmaya başlatacaktı. Volkan hoca Hatay ve Karagümrükspor'un başında başarılı işler yapmıştı. Umarım daha iyi başarıları bu kulüpte yapar...