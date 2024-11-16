Bul bulabilirsen!

Her milli maç öncesi santrfor polemiği yaşanıyor. Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella santrforsuz oynattığı için istifası bile istenmişti. Allah'tan deplasmandaki İzlanda galibiyeti ateşleri söndürdü. İtalyan hoca birkaç basın toplantısında "Kaliteli santraforumuz var da ben mi oynatmıyorum" gibi cümleler sarf etti. Ama duymak istemeyen duymuyor işte. Daha geçen yıllara kadar bir Burak Yılmaz'ımız vardı emekli oldu. Cenk Tosun ise Fenerbahçe'de neredeyse süre bile alamıyor! Ancak herkes büyük sorunu gözden kaçırıyor. Süper Ligimize dönüp bakalım; Galatasaray'ın santraforları Osimhen, İcardi ve Batshuayi.

BU SORUN BITMEZ

Fenerbahçe'nin Dzeko ile El Nesyri. Beşiktaş'ta İmmobile. Trabzon ve diğerlerini sayamayız köşe yetmez! Nerede kaliteli yetişmiş Türk yani yerli santraforlar? Bu iş kulüplerde başlıyor, Milli takımı etkiliyor. Boşverin santraforları. Küçük örnekle, Fenerbahçeli İsmail, Amrabat geldiğinden beri yedek. E bu çocuk Milli takımımızın gözbebekleri arasında değil mi? Yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy kalmadı; genç yeteneklere şans verilmeli, TFF de buna el atmalı diye. Milli Takım bu son iki maçta büyük ihtimal bir galibiyet alıp Uluslar Ligi'nden çıkacak ama şu santrafor olayı büyüyerek gidecek bu belli.

ARDA SORUNSALI

Arda Güler, Real Madrid'de süre alamıyor. Ülke futbolseverleri olarak oynayacak mı oynamayacak mı papatya falına döndürdük işi. Arda'nın yeterli süre alamaması İspanya medyasını da meşgul ediyor. Valla bana göre buradaki sorun Arda'nın yetenekleriyle maçın sonucuna etki edememesi. Çünkü süre aldığı maçlarda assist sayısı az ya da son vuruşları yapamamıştı. Madrid hocası sanırım ondan bir Modric etkisini göstermesini bekliyor. Bu arada biz Arda Güler'in yaşının küçüklüğünden bahsediyoruz ama Endrick 19, Bellingham 21 yaşında. Ancelotti mutlaka Arda'dan ne istediğini kendisine söylüyordur, umarım milli oyuncumuz daha çok süre alır.

GÖRÜNMEYEN ELLER

Video Yardımcı Hakem sistemi ülkemize özgü görünmeyen dokunuşlarla uygulanıyor artık şüphem yok! 5-6 yıl oldu ülkemizde devreye gireli ki ilk başlarda demiştim; kural sevmediğimizden bizde bu tutmaz diye. Geçmişe bakın VAR'ın olmadık müdahaleleri ya da görmezden gelmeleriyle maçların çoğunun sonucuna etki edilmişti. Her sezon öncesi VAR protokolleri belirleniyor ama maçta istediği sonucu alamayan yöneticiler yüzünden hep esnetildi o kurallar. Avrupa maçlarına bakıyoruz ya da son şampiyonada da gördük, VAR işleri daha kolaylaştırdı gibi hakkaniyetli kararlar verilmesini sağlıyor. Bizde ise VAR'daki hakemler, bir hafta önce bir pozisyona karışıyorsa, diğer hafta benzer pozisyona üç maymunu oynuyor! VAR çıktığından bu yana yapılan hatalar sonucunda hep ilk gidenler MHK başkanları olmuştu! Daha şampiyonluk yarışı ve düşmeme sıkıntıları başlamadan hatırlatayım dedim. Bilmem anlatabildim mi?