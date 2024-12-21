Neler oluyor?

Söylemekten dilimizde tüy kalmadı, yazmaktan kalemimiz tükendi! VAR, çıktığından bu yana maalesef ligi dizayn eden en büyük araç oldu... Başta TFF ve sonrasında MHK'da VAR'ın kuruluşundan bu yana görev yapanlar da bu dediklerimde kusura kalmasın. VAR odasındakilerden kimlerse artık, G.Saray lehine, diğer takımlar aleyhine sürekli maçın sonucunu etkileyen kararlara zorlandılar. Son olarak G.Saray-Trabzon maçındaki Mertens pozisyonunda zorlayarak, ittirilerek, hakem Kadir Sağlam'ın kafası karıştırılarak penaltı uyduruldu. Kimse masal anlatmasın, o penaltı uyduruldu. O pozisyon dünya medyasında, futbol otoritelerince de yorumlandı ve ligimizde mücadelenin başka şekilde oynandığını söylerken gülüyorlardı! E daha düne kadar sadece ligde aldıkları bir beraberliğin üstünde; başkan Dursun Özbek feryat figan "Bizim karşımızda bir yapı var" diyordu, iki maçtır ortalıkta yok! Dursun Bey ve Okan hoca çıkıp şu penaltıyı yorumlasalardı ya! Bu VAR kaç MHK başkanını yemişti, bu gidişle Ferhat Gündoğdu'yu da zorda bırakacaklar...

GELELİM MERTENS'E

Şu Mertens ile Torreira taklaları da sıktı artık. Türk hakemlerini kandırmakta üstlerine yok. Ama kabahat ikisinde değil, sahte düşmelerine aldanıp düdük çalan Türk hakemlerinde. Sayın hakem camiası kendinizi niye bu kadar güldürüyorsunuz? Peki siz MHK Başkanı Ferhat hocam, hiç mi bunlara dikkat edin diye hakemlerinizi uyarmıyorsunuz? Mertens'in, Torreira'nın bir Avrupa maçında, bu şekilde hakem kandırabildiğini gördünüz mü hiç?

Aynı hareketleri orada da yapıyorlar ama Avrupalı hakem, "Bu hareketleri yutmam" diyor. İki tane yabancı oyuncu, Süper Lig hakemlerini yaptıkları hareketlerle, "Siz hakem makem değilsiniz" durumuna düşürüyor. Yazık camiaya.

ÇOCUK OYUNCAĞI MI?

Ziraat Türkiye Kupası, ligin yanında en önemli turnuva. Sonuçta TFF düzenliyor ve katılımcılar galibiyetlerde, beraberliklerde, bahis işinde iyi para kazanıyorlar. Bunun yanında da taraftar ayrı bir güzellikle ve heyecanla maçlara gidiyor. Yani herkes kazanıyor! Ama durup dururken Kasımpaşa ve Fenerbahçe, elinden misketleri alınmış çocuklar gibi, "Biz katılmayacağız" diye son anda bildiriyor! Her kulüp böyle kendi kafasına göre hareket edebiliyor mu? Bir kere bu katılan diğer takımları hor görmek değil midir? Özellikle yüzyıllık marka Fenerbahçe ve şu anki yöneticilerin bunu yapmaması gerekir. Sonuçta bir ton para harcayan yayıncı kuruluşu da, federasyonu da zorda bırakıyorlar. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Kasımpaşa'yı ikna etti, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşüyor işi düzeltebilmek için. Ben Fenerbahçe'nin bu yanlış karardan döneceğine inanıyorum.

Serdal Adalı



BEŞİKTAŞ KAZANSIN

Ülkemizin asırlık markalarından Beşiktaş önümüzdeki hafta kongreye gidiyor. Hüseyin Yücel ile Serdar Adalı başkanlık yarışındaki adaylar. Hem ekonomik hem de başarı anlamında siyah-beyazlı kulüpte işler iyi gitmiyor. Aylık ödemeler, masraflar anormal şekilde katlanarak büyüyor. Adalı'nın, Yücel'in doğal olarak oy kullanacak kongre üyelerine sunacakları vaatler ile söyleyecekleri önemli. Bu kaostan hangi başkan çıkarabilecekse o gelsin ki başa, kazanan Beşiktaş olsun!