Süper Ligin ilk yarısının flaş takımı Göztepe oldu. Süper Lig'e çıktığı ilk sezonunda bu başarıyı göstermek her takımın harcı değil. Teknik direktör Stoilov'un takımdaki futbolcuları oyun kurgusunda doğru kararlar vermesi, defansif değil cesur futbol oynatması takdir edilecek başarıdır. Böyle bir takımı oluşturan başta Rasmus Ankersen ve yönetici arkadaşlarının da payı büyük. Şimdi yönetim tam kapasite çalışmayan bölgelere transferler için adımları atmış. Takımın ahengini bozmadan sezon sonunda Avrupa liglerine katılacak Göztepe kadrosu güncellemeleri gerek. Avrupa kupalarına katılmak astronomik gelir demek. Ege'yi temsil eden diğer takım Bodrumspor'da işler düşünüldüğü gibi gitmiyor. Ben şahsen teknik adam değişikliğine karşıydım. Ama olan oldu. Volkan Demirel hocanın ikinci yarıdaki dokunuşlarını ben de merak ediyorum.Umarım Muğla temsilcisi de Göztepe gibi futbolseverlerin konuşacağı performans sergiler.

HAYALLER GERÇEKLER

Fenerbahçe sezonun ilk yarısını ikinci tamamladı. Sayın Ali Koç başkanlığı döneminde futbolda şampiyonluk görebilecek mi? G.Saray bu formunu ve VAR'dakilerin iteklemesini devam etirirse, F.Bahçe'nin işi zor! Sayın Koç başkanlığının başladığından bu yana inanılmaz transferler yapıyor ve astronomik paralar harcıyor. Ha bir gerçek var transfer gelirleri de çok iyi olmuştu. Şimdi istatistiklere bakalım; son 5 yılda Fenerbahçe 100'e yakın transfer yapmış! Bunu yaparken de her sezon neredeyse kadroyu baştan kurmuş. Sonuç, şampiyonluk gelmediği gibi, ikinciliklere abone olundu. Astronomik transferler derken, modern futbolun mimarı efsane Johann Cruyf'un "Para dolusu çuvalın gol attığını görmedim" sözü aklıma geliyor. Hayal kırıklığı yaratan isimleri hatırlayalım; Cengiz Ünder, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Moses, Slimani, Ayew, Reyes, Benzia, Fred ve En-Nesyri. Tabi başlarına ünlü teknik adamlar da konulmuştu. Katkı anlamında, en çok İsmail hoca hatırlanıyor! Yukarıda belirttiğim özetlerden sonra kusura bakmasın ama sorumlu sadece başkan Ali Koç gösterilir. Şunu belirtmem gerekir; futbolda istenilen başarı gelmemiş olabilir ama başta basketbol olmak üzere diğer branşlarda F.Bahçe'nin başarılarını göz ardı edemeyiz. Şimdi başta Talisca olmak üzere yeni transferlere yelken açmış bir Fenerbahçe görüyoruz, ikinci yarı bakalım sonuç değişecek mi?

NOEL SEVDASI

Aralık ayı sonuna gelince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her sezon olduğu gibi liglere ara verdi. TFF'nin başına hangi yönetici gelirse gelsin bu kuralmış gibi de değişmiyor. Tamam yabancı oyuncu fazlalığından yapılması bir derece doğru. Peki ülkemizde yılda iki kez dini bayramlar oluyor. Nedense bayramın birinci günü dahi maçlar oynatılabiliyor. Müslüman futbolcularımız insan değil mi? Tatil ve bayram sevinci yaşamalarına neden izin verilmiyor. Keza maçlara gitmek zorunda kalan taraftara da. Bu arada bizde ara var ama Avrupa ülkelerinde ligler aynı anda ara verilmeden Noel'i kutluyorlar!