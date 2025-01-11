Türkiye Ziraat Kupası'nda Galatasaray-Başakşehir arasındaki maçı izledim. Yani Ali Şansalan'ın performansı hakemliğin yanından geçmezdi! Sayın Şansalan hocama şunu hatırlatayım ki, koskoca MHK ve hakem arkadaşlarını temsil ediyorsun. Sonucu etkileme çabaların hoş olmadı. Maçta, özellikle ikinci yarıda tüm düdükler Galatasaray lehineydi. Başakşehirli oyuncular nefes alsa aleyhlerine düdük çaldı. Sarı-kırmızılıların en büyük becerisi duran toplardan gol atmak. En ufak mücadelede ceza sahası yakınlarında Başakşehir aleyhine kararlar verdi, iki gol de öyle geldi. Penaltı zaten rezaletti. MHK'ya Allah kolaylık versin!

KOÇ BUNU YAPMAMALI

Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç; yine bazı meslektaşlarımızla takıştı. Özellikle televizyon yorumcularını, kendi sosyal medya üzerinden ifşa etti. Sebebi, yorumcuların aşırıya kaçan eleştirileri... Başkan göreve geldiğinden bu yana bunu yapıyor! Ulusal TV'lerde veya gazetelerde ya da yeni medyadaki yorumcular biraz daha dikkatlidir. Meslektaşlarımızı zora koyanlar ise internet üzerinden kafalarına göre spor yorumculuğu yapanlardır. Yanlarına alıyorlar bir iki sponsor, tıklanma uğruna ağızlarına geleni söylüyorlar. İşte taraftarı kulüpleri birbirine sokanlar onlardır. Başkan Koç'un, ulusal medyadakilerle polemiğe girmemesi gerek. Bizlerin içerisinde işini düzgün yapanlar çok. Eleştiriye tahammül etmesi gerek. Gerçek şu ki başkanlığı döneminde kazanılamayan şampiyonluğun tek sorumlusu değil gazeteciler!

HAKEMLER YETERSİZ

Haklı çıkıyorum demek istemiyorum ama geçen hafta hakemlerin yönetimlerini gördünüz. Süper Lig'in ikinci yarılarından hep ürkmüşümdür. Çünkü şampiyon adayları, küme düşmemek için çırpınanlar, her aldıkları başarısız sonuçlarda hakemleri günah keçisi ilan ederler. Ama bu sezon daha doğrusu Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus diye başlayarak on hakemin ismini sayarken, şimdikilerin isimlerini hatırlayamıyoruz! Şimdikiler ise gerçekten de kötü maç yönetiyorlar. Ama bunun en büyük sebeplerinden biri video yardımcı hakemler. Düdük çalanları öyle hale getirdiler ki, saha içindeki, VAR'dakine güvenmemeye başladı!

YETENEKLİLERİ BULUN

Geçmişimde hakemlik yaptığım için camiadan da sürekli bilgi akışı oluyor. Mesela son dönemlerde MHK'deki üyelerin uzun boylu hakem isteği takıntısı başlamış! Şimdiki hakemlerimiz içerisinde profesyonel futbol oynayan çok az ama boylu olsun yeterli onlara göre ama yetmiyor! Sayın MHK üyeleri boy pos arayacağınıza kısa olsun ama futboldan anlayan yetenekli hakemleri bulun. Şimdi geldik MHK ve TFF başkanlarını ilgilendiren virajlı maç programlarına... Hakemlerin yeteneksizliği ve VAR'dakilerin standardı tutmayan yönlendirmeleri ilk kimin başını yakıp, koltuğundan edecek?

Çağdaş Atan ve Mehmet Özdilek

BESİKTAŞ'A İKİ ÖNERİM VAR

Beşiktaş'ın teknik adam arayışları sürüyor. Sergen Yalçın affını istedi. Ancak taraftar Sergen hocayla ilgili, negatife dönen düşüncelere yöneldi. Çünkü hocanın ikinci kez Beşiktaş'ı red etmesi onları da hayal kırıklığına uğrattığı gibi kırgınlık da yarattı. Şimdi yerlilerde İbrahim Üzülmez'le görüşme yapılacağı söyleniyor. Haddim olmadan, Başkan Serdar Adalı ve yönetime ben de iki isim önereyim. Yaşayan efsanelerden ve TV ekranındaki yorumlarını beğeniyle izlediğim Mehmet Özdilek olabilir. Bunun yanında Başakşehir'de çok iyi işler yapan, oynattığı oyunla ve hırsıyla dikkat çeken Çağdaş Atan da listeye eklenebilir. Sonuçta benimkisi de bir fikir. Mayıs ayına kadar olan süre için anlaşma yapılabilir. Serdar Topraktepe hoca da yanlarında olursa bu kaoslu günler rahatlıkla atlatılabilir düşüncesindeyim.