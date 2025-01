Heyecan başlıyor

Süper Ligi'miz kaldığı yerden başlıyor. Ben ikinci yarının çok heyecanlı, çekişmeli bol tartışmalı geçmesini bekliyorum. Şu an ligi domine eden ve şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Kadro kurgusu ve oyuncu sıkıntısı yok. Ama ve nedense yeni transfere en çok saldıran da sarı kırmızılılar. Son yıllarda ikinciliğe abone Fenerbahçe, nokta atışı transferleri yapmaya hazırlanıyor. Onların da stoper ve orta saha elemanı ihtiyaçları olduğu bir gerçek. Doğrusu başlarında dünyanın en etkili teknik adamı Mourinho var, gereken transferlerin ne olduğunu o biliyor. Umarım Fenerbahçeli yöneticiler istediği isimleri gerçekleştirirler!

VAR LİGİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Beşiktaş'ta Serdar Adalı büyük farkla başkan oldu. Takımın içinde bulunduğu kaosu düzeltecek tecrübeye ve mali güce sahip. Elbette kendisinden mayısa kadar büyük başarılar beklenmesi haksızlık olur. Ancak özellikle futbol takımının gidişatını raya sokarsa taraftarın da desteğini alır ve moralle güzel işler başarır. Beşiktaş'ın mutlaka Avrupa kupalarına katılacak bir şekilde puan sıralamasında yer bulması gerek. Yoksa mali yönden de büyük paralar kaybedilmesi demek olur. Ben ligi yine hakemlerin ve özellikle VAR hakemlerini göreceği görmeyeceği pozisyonlarla maç skorlarını etkileyecek kararların şekillendireceğine inanıyorum. Çünkü son yıllarda sezon hep onların yönlendirmesiyle bitiyor!

MHK'DA YENİ SİSTEM

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu yeni MHK düzeni üzerine konuştu. Süper ve 1. Lig'de ilk kez denenecek bir sisteme geçiliyor. Danışma Kurulu oluşturuldu. TFF ve MHK Süper lig takım yöneticilerini de yanına alarak, hakemlerin ellerini taşın altına koyduğu yere konuşlandırdı! Benim anladığım bu. TFF'den iki, kulüp temsilcilerinde üç kişi danışma kurulunda olacak ve tavsiyelerine harfiyen uyulacak. Daha önce hakemlerin ayrı bir el kitabı vardı. Bize böyle anlatılırdı. Ferhat Gündoğdu hoca "isterlerse yabancı hakem de getirebiliriz karşı değilim" söyleminde de bulundu açıkçası şaşırdım. MHK Başkanı, "Her maça, her hakemi vereceğiz demişti. Yıllardır Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yöneticilerinin istemediği hakem isimleri maçları yönetemiyor. Bakalım bunu kırabilecek mi başkan. Şimdi Süper Lig'imizde her sezon olduğu gibi gerçek maçlar yani şampiyonluk ve küme düşmeme mücadaleleri başlıyor. MHK başkanları hep bu tür maçlarda hakemlerin verdiği hatalı kararlarla koltuklarından olmuşlardı! Bakalım tarih tekerrür edecek mi?

GÖZLER GÖZTEPE VE BODRUM'DA

İlk yarının flaş takımı Göztepe demiştim. Maç deplasmanda Galatasaray'la. Göztepe, Fenerbahcçe ile Beşiktaş'a kök söktürmüş oynadığı futbolla beğeni kazanmıştı. Futbolseverlerin gözü bu maçta olacak çünkü, şampiyonluğun en büyük adayı karşısında alınacak beraberlik ya da üç puan ligin seyrini de değiştirecektir. Bodrumspor da umarım çıkışa geçecek bir performansla başlar. Volkan Demirel hoca arayı da değerlendirip takıma ne kadar katkı yapabilmiş onu da görme fırsatını yakalayacağız. Bodrumspor, Kayserispor'u yenemezse işi zor çünkü diğer hafta Beşiktaş'la maçı.