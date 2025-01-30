Fenerbahçe yükleniyor

Fenerbahçe ilginç transferler yapmaya başladı. Teknik direktör Mourinho, çok zeki bir adam. Dünyaca tanınmasının altında bu zekası ve kendini sürekli geliştirmesi var. Fenerbahçe son maçlarda taktiksel bir değişikliğe gitmeye başladı. Portekizli hoca sanırım, takımın tarihine ve tribünlerdeki sarı lacivertli taraftarın istediği oyun sistemine kulak vermeye başladı. Bunun son örneğini Göztepe maçında da yaşadık. Fenerbahçe geriyi üçleyip, ikinci yarıdın başında on dakika içirnde üç golü bulurken inanılmaz bir baskı yaptı. Göztepe gibi akıllı, sabırlı oynayan takımı geriden çıkartmadı. Şimdi başkan Ali Koç, sanırım Mourinho'nun isteğiyle değişik beklenmeyen transferler yapıyor. Talisca, Diego Carlos, Milan Skrniar ve Mimoviç isimleri tribünleri heyecanlandırdı. Bu transferlerle ikinci yarıdan itibaren bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğimiz bir gerçek. Bakalım şampiyonluk ipini kim göğüsleyecek?

Anderson Talisca





CENGİZ ÜNDER

F.Bahçeli Cengiz Ünder'in geçen yıldan bugüne kadar olan performansı beni hem şaşırtıyor, hem de üzüyor. Ünder'in kalitesine Fenersbahçe'nin olduğu kadar Milli takımın da ihtiyacı var. Ancak Cengiz ya çok sakatlık yaşıyor ya da forma giydiği zaman inanılmaz kötü grafik çiziyor. Oynadığı futbolla tribünlere saç baş yoldurtuyor desek yeridir. Performans o kadar kötü ki, Beşiktaş'a transfer sürecinde siyah-beyazlılar kazan kaldırdı, transferine engel oldular! Cengiz erkenden futbol hayatının sona ermesini istemiyorsa, kendine çok iyi bakmalı, çok çalışıp küllerinden yeniden doğmalı!

Ferhat Gündogdu

Halil Umut Meler

BASİRETSİZ MHK

Türk hakem camiası adına üzülüyorum...Türk futbolunda günah keçisi olarak hep öne atılıyorlardı ama gelinen nokta acı verici maalesef. Türk hakemlerine güven sıfırlandı. TFF ve MHK adeta kulüplerin oyuncağı oldu. Kulüpler Birliği ne derse artık ona göre pozisyon alıyorlar. Hal böyle olunca da hakemler dört büyüklerin maçlarında korkarak ya da bilerek yanlı düdükler çalıyorlar. Şimdi şampiyonluğa oynayanlar bir tarafta, Avrupa'ya katılmak için mücadele edenler bir tarafta ve küme düşmemek için çırpınanlar bir tarafta herkes MHK ve hakemlere çullanacak, zaman geldi çünkü.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ne kadar bu işlerden memnun bilmiyoruz ama kulüpler feryat etmeye başladı mı, ilk olan onun koltuğuna oluyor, geçmişe bir baksın! Elde ve FIFA'da ismini bildiğimiz hakemliğine güvendiğimiz bir Halil Umut Meler kalmıştı, o da son Galatasaray maçında görmedikleriyle beni de şaşırtı ve umutsuzluğa düşürdü maalesef! MHK o kadar işini takip etmiyor ya da basiretsiz ki veya bilerek yapıyorlar; Galatasaray'ın her kötü sonuçlanan Avrupa maçından sonra maça Kadir Sağlam'ı atanması nedir mesela. Hakikatende futbolseverlerin sinirlerini zıplatmaya neden oluyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamak mümkün değil!

SUSKUNLAR

Transfer döneminde Galatasaray beklemediğim bir suskunluk içerisinde. Mutlaka iyi transferler yapacaklardır ama anladığım kadarıyla sponsor sıkıntısından son günleri bekleyip elde kalacak futbolculara yönelecekler. Bu ne kadar faydalı olacak ondan şüpheliyim. Yine de Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin bir bildiği vardır diye düşünmekteyim. Bunun yanında yeni yönetime rağmen Beşiktaş'ta da aynı transfer suskunluğu sürüyor.

Siyah-beyazlı yönetim diğer kulüplere göre daha borçlu bir dönem geçiriyor. Bir de mayıs ayında da bir kongre var. Norveçli hocayla beklenmedik bir start aldılar. Ancak transfer suskunluğu hala bitmiş değil. Siyah-beyazlı taraftar da kendilerini heyecanlandıracak transferleri dört gözle bekliyor. Beşiktaş yönetimi sanırım Avrupa'da takımın devam edip etmeyeceği sonucunu bekliyor.