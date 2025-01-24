Aman Göztepe

Göztepe'nin maşallahı var. Bu istikrarını devam ettirirse sezon sonunda ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar arasında yer alacağına inanıyorum. Aman Gözetepe derken yönetimi uyarmak istedim. Başta Romulo olmak üzere İstanbul kulüpleri iyi oynayan yabancılarını transfer edebilmek için herekete geçti. Allah'tan Romulo ile sözleşme yenilendi. Takım çok iyi giderken, dinamik oyuncuları para uğruna devre arası çıkarmak pek akıllıca olmaz. Bu arada Başkan Rasmus Ankersen ve yönetiminin profesyonelce yönettiği genç yeteneklerin bulunup Süper Lig'de parlatma planları tıkır tıkır işliyor. Yönetim şimdi de Fransa'da 19 yaşındaki Pape Sissokko'yu takibe almış. Diğer kulüplerimize örnek olsun.

MUSLERA'YA YAPILMAZ

Muslera ayrıldığı an, Galatasaray onu çok arar. Öncelikle kalede bir kara delik oluşur onu belirteyim. Kalecinin yeteneği ve uyumu takımlarda hiç de kolay değil.

Ayrıca yerli kaleci de çok zor bulunuyor. Uruguaylı eldivene son Dinamo Kiev maçında yapılan muameleye şaşırdım kaldım. O gollerde tek suçlu Muslera değil ki... Ukraynalı oyuncular ellerini kollarını sallaya sallaya ceza sahasına girdiler ya da orta yaptılar, peki Galatasaraylı oyuncular neredeydi? 3-1'den dönmez düşüncesiyle çoktan gevşeyip bırakmışlardı.

En büyük hata olan rakibi küçümseme pozisyonuna girdiler. Cezasını da gördüler.

Sarı-kırmızılı tribünlerde bir tuhaf. Yaşayan efsaneleri olan Muslera'yı hiç suçu yokken günah keçisi ilan etmeleri olacak şey değil. Bakalım gönlünü alabilecekler mi?



Transferde iki çalım geldi

Transfer sezonu başladı. Özellikle menajerler kendilerine yakın bulduğu kulüp muhabirlerini kullanıyorlar. Kendi oyuncularını takımların yöneticilerinin kulağına kar suyu kaçırma taktiği bu tür muhabirler sayesinde oluyor. F.Bahçe özelikle G.Saray'a büyük çalımlar attı ara transferde. Milan Skriniar ile Diego Carlos ikilisi, defansın göbeğini kapatma konusunda Mourinho'nun da çok hoşuna giden alımlar oldu. Fenerbahçe'ye katkılarını yakında görürüz.

TENCERE DİBİN KARA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bazı hareket ve söylemleri en çok Galatasaraylılar'ı kızdırıyor... Portekizli ünlü hocanın ağzından çıkan cümleler aşırıya kaçsa da çok doğru sorunlara parmak bastığı inancındayım. Bunları yaparken de hem hataları söylüyor hem de çözüm önerisinde bulunuyor. Gelelim Mourinho'nun geçen hafta konuşulan hareketine. Adana Demirspor maçından sonra basın toplantısını beklerken yere oturmasına içerlemiş gazeteciliğin önünden giden Galatasaraylı arkadaşlar. Sosyal medyalarından, meslektaşlarını uyarıp, "tepkinizi gösterin, basın toplantısını terk edin" diye yol gösterenler de oldu. Geçmişte teknik adamların basın mensuplarıyla taratışmaları olmuştur. Hatta benim acemilik yıllarımda toplantıları terk ettiğimiz ya da fotoğraf makinalarını yere bırakıp protesto ettiklerimiz vardı. Ancak Mourinho'nun şu ana kadar kulübünün maçlarını takip eden meslektaşlarımıza saygısızca tavırlarını görmedim. Yapacağını da sanmıyorum. Çünkü o da tüm dünyanın kendisini izlediğinin farkında. Fanatik Galatasaraylı meslektaşlarıma, çok değil yakın zamanlarda Fatih Terim'in Hasan Şaş'ın kameralar önünde yaptıkları skandala varan hareketleri de hatırlatmak isterim!