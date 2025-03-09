Ah! Göztepe

Ligin flaş ekibi Göztepe'nin 2-0 öndeyken maçı adeta eliyle verip bir puana razı olmasına şaşırdım açıkçası. Daha önce de belirttiğim gibi hedef Avrupa kupalarına katılmak olmalıydı ve zorlu maçlara dikkat etmek gerekiyordu. Beşiktaş teknik adam değişikliğinden sonra yükselişe geçti. Onun yanı sıra Trabzonspor da iyi oynamaya başlamışken, Avrupa yoluna son beraberlik iyi olmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakip Beşiktaş ve güçlü takımlar var. Ben Stoilov hocada bir hata bulamıyorum. Çünkü iki sezondur takıma oynattığı futbolla alkış alıyordu. Bir maçla gözden düşmemeli. Göztepeli oyuncuların saha içinde konsantrasyonu kaybetmemesi gerek. Böylesine çok iyi oyunculardan kurulu Göztepe'nin Avrupa arenasına çıkması gerek. İzmir de hak ediyor.

YORUMLAYAMAYANLAR

Kimse kusura bakmasın ama görsel, yazılı, dijital medyada köşe kapmış konuşmacıların çoğunluğu oynanan futbolu yorumlayamıyorlar! İzleyici gibi gördüklerini anlatıyorlar sadece. Ya da bir fanatik gibi tıklanma uğruna abarttıkça abartıyorlar cümlelerini... Ne bir kaliteli üslupları var, ne de analizleri anlatabilecek söylemleri! Onları izleyenler aldanıp, biz gazetecilerle aynı kefeye koymaya kalkıyorlar ya en çok da zoruma giden o. Süper ligdeki ilk yarı maçlarında en çok eleştirilenlerden biri Mourinho idi. Bazıları onun kariyerini dahi çöpe atmaya kalkmıştı. Şimdi adama sihirbaz diyenler var! Onun yanında En-Nesyri... Faslı oyuncuya neredeyse hakarete varan yorumlar yaptılar TV ekranlarında. Hatta Mourinho'nun bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye nasıl getirdiğine dahi saçma sapan iddialar ortaya dökenler oldu.

Jose Mourinho

DAHA İKİNCİ MAÇ VAR

Nesyri'i ağır eleştirilerde bulunan eski iki efsane oyunculardan Semih Şentürk ile Nihat Kahveci'nin yorumlarına denk gelmiştim, duyduklarıma inanamadım. Maalesef bir "bekleyip görelim", "adaptasyon süreci olabilir" diye sabırla bekleyenler yok. Avrupalı ile bizlerin aradaki farkı bu. Avrupalı inanılmaz sabırla bekliyor. Bu arada Mourinho'nun bence en büyük artılarından biri en az üç genci Fenerbahçe'ye kazandırmasıdır. Rangers maçı da aldatmasın bir Fred olsaydı işler değişirdi diye düşünmekteyim. Daha ikinci maç var önümüzde. Avrupa'da başarı için zaman gerek...





İbrahim Hacıosmanoglu

BU NASIL İS, ANLAYAMADIM

Geçen haftada bu konuyu işlemiştik. TFF'den ligimiz için bir hakkaniyetli, eşit muameleli rekabet ortamı oluşturmasını bekliyordum. Ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "yabancı hakem tek maç içindi" sözünü duyunca umutlarım sönmüş oldu. Önümüzde şampiyonluğu, küme düşmemeyi, Avrupa kupasına gidecek takımları belirleyecek maçlar var. Haklı olarak başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere diğer takımlar da önemli maçlara yabancı hakem istediklerini haykırmaya devam ediyorlar. Şimdi sadece Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem verilip, diğerlerini görmezden gelmekle, TFF, "Ben tarafım" demiş olmuş olmuyor mu? Bundan böyle de kritik maçlarda Türk hakemlerinin yapacağı sonucu etkileyecek her hata da, futbolseverler ard niyet arayacak. Bunun önüne nasıl geçilecek? Türk hakemlerine ve camiasına da yazık. Ve her kulüp astronomik harcama yapıyor, bu kayıplar nasıl giderilecek? TFF önümüzdeki önemli maçlarda yabancı hakem getirmezse çifte standartın en alasını yapmış olur. Bu arada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ileride bir derbiyi kadın hakemin yönetmesini istediğini belirtti. Valla başkanın düşüncesi çok güzel ama biz derbileri yönetecek erkeğini bulamıyoruz. Yıllardır kadınlar liginde düdük çalmaktan öteye gidemeyen MHK'dan bunu nasıl bekleyeceğiz anlayamadım!