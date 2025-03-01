Oruca saygı

Türkiye Futbol Federasyonu, noellerde yabancı oyuncular için gösterdiği hassasiyeti, geçmişte ramazan aylarında pek göstermiyordu. Biliyorsunuz ramazan ayı başladı. Federasyon da iftar saatlerini düşünerek maç programlarında düzenleme yapmış. Haftasonunda oynanacak olanları başlama saatlerini 19.00'dan 20.30'a çekmiş. Sahada sadece futbolcular yok, yöneticiler taraftarlar görev yapan basın mensupları, stat görevlileri de var. Çoğu oruçlular iftarını açıp görevine döner. Federasyon onları da düşünerek doğru bir uygulama yapmış, hep eleştirecek değiliz kimler düşünmüşse tebrik ediyorum...





Ferhat Gündoğdu



İŞİNE GELDİĞİ GİBİ

Galatasaray hocası Okan Buruk maalesef hakemler konusunda işine geldiği gibi konuşuyor. Geçen zamanda, Türk hakemlerine etmediği laf kalmazken, güzel sonuçlarda ya da işine geldiği için dünyaca ünlü Slavko Vincic'i kötülerken, bizimkileri göğe çıkartabiliyor! Okan hocanın yıllar önce Akhisarspor başındayken bir Galatasaray mağlubiyeti sonrasında o maçın için söyledikleri hatırımızda. Ayrıca iki sezon önce hazırlık maçında bile hakemlerimize demediğini bırakmamıştı. Okan hocam bu huyundan vazgeç.... Galatasaray kazansın da nasıl kazanırsa kazansın yolu yol değil ve futbolumuza da zarar veriyor; Avrupa maçlarında görüyoruz gerçekleri...

Okan buruk ve Jose Mourinho

MOURINHO İLE BAŞ EDİLEMEZ

Fenerbahçe hocası Mourinho gerçekten de değişik bir kişilik. Avrupa'da büyük takımların başındayken de rakip teknik adamları ve taraftarına kadar herkesi yerinden oynatacak söylemleri vardı. Ligin ikinci yarısından bu yana özellikle Galatasaraylılar çıldırtacak sözler söylüyor. Mourinho'da gördüğüm; hem futbolu bilen teknik adamlığıyla, hem de ne zaman ne yapacağı belli olmayan hareket ve söylemleriyle baş edilemez olduğu! Bakın derbi sonunda rakip yedek kulübesiyle ilgili sözleriyle içeride, dışarıda gündem oldu. Galatasaraylılar onu ırkçlıkla suçladılar, mahkemeye vereceklerini FIFA'ya kadar şikayet edeceklerini bildirdiler.





İbrahim Hacıosmanoğlu



MHK FİİLEN BİTTİ

Derbiyi Vincic'in yönetmesiyle bu sezon Türk hakemliği için bitmiştir gözüyle bakıyorum. Bunda en büyük pay kusura bakmasın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'da. Hakemlerimiz şu an moralsiz, ve çöküntü içerisinde. Düşünün profesyonel kategoride olan onlarca hakem içerisinde derbide düdük çalabilecek birini bulamadılar! Danışma Kurul diye uyduruk bir yapıyla, hakem camiasının iplerini kulüplerin eline verildiğinde böyle sonuçları bekliyordum zaten. Bu ülkede sadece Fenerbahçe ile Galatasaray takımları yok. Bundan sonraki önemli maçlardaTFF ve MHK'nın sahaya sürebileceği Türk hakemi kalmadı zorunluluktan. Derbiye yabancı hakem atanırken bu sonuçları düşüneceklerdi. Düşünememişlerse zaten o koltuklarda yerleri yok maalesef durum bu. Bir de şu gerçek var; Futbolumuzdaki bu gerilimi de bir türlü sonlandırmıyor kulüplerimiz, yanında taraftarlar. Devamlı herkes kavgaya hazır şekilde bekliyor. Bu stresi hakem Vincic de maç sonrasında paylaştı.