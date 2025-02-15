Altyapı, genç yetenek derken Avrupalıların olaya nasıl baktığını bir daha görelim. Fenerbahçe Tercümanı Samet'i, Önder Özen ile olan Brezilya macerasını anlatırken dinledim. Futbol Şube Sorumlusu Özen O'na Brezilya'ya gidip Sao Paulo 16 yaş turnuvasını iki hafta boyunca izleyeceklerini ve yetenekli futbolcuları tespit edeceklerini belirtmiş. Gitmişler ülkeye, ilk maçı izlemek için gitmişler tribüne ama tıklım tıklımmış, yer yokmuş neredeyse. Tercüman Samet oradaki görevliye Fenerbahçe'den oyuncu izlemek için geldiklerini ve yer göstermelerini istemiş. Görevli ne dese beğenirsiniz? Demiş ki, "Bakın tribünde şu bölümde Chelsea, şurada Barcelona, burada Juventus, diğerlerinde de bildiğiniz ünlü kulüp scoutları ve yöneticileri var. Bulduğunuz yere oturun! Ya Avrupalılar daha o yaşlarda izlemeye gidiyorlar, yetenek avcılığı yapıyorlar. Bizimkiler hala 30 yaş üstü emeklilerin peşindeler!

Önder Özen

Tanju Çolak

Milos Krasic



BU KURAL GELMELİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kimse oyuncuma sahtekar diyemez" demiş. Burada Okan hoca hatalı. Tamam belki de oyuncusunu kollamak istiyor ama Torreira ile Mertens sahte faullerle tüm futbolseverleri bıktırdı! Bir de bunun yanında Türk hakemlerini de af edersiniz salak yerine koymayı başardılar. Bırakın bizimkileri en son yabancı VAR'daki Danimarkalı hakemi de kandırabildiler. Sonuç, TFF bu hakemi de yolladı bir daha görev veremeyecek. Kısa bir örnek vereyim; Emekli oyuncu Milos Krasic Juventus'ta oynadığı dönemde Bologna maçında kendini yere bırakarak penaltı almıştı. İtalya Federasyonu, oyuncuya "Ligin Etik Değerlerini Zedelediği" için 2 maç ceza vermiş, Juventus cephesi de oyuncusunun etik kuralları çiğnediğini kabul etmişti. Aradaki düşünce ve yaptırım farkına bakın! Haksız kazanılan bu tür oyunlara ceza veriyorlar! Başka örnek ise Galatasaraylı eski gol kralı Tanju Çolak'tan geldi. Çolak, Mertens olayı için kısaca şunları söylüyor ekranda: "Bana ne helalinden haramından", "Ben de yapıyordum", "Mertens'i bu kadar suçlamaya gerek yok", "Her yol mübah." Türk futbolunun içine sokulmaya çalışılan fikir de bu maalesef... Bence İtalya'daki "Ligin Etik Değerlerini Zedelediği" kuralı acilen ülkemizde uygulanmaya başlamalı. Yoksa kaos bitmez!

SKANDAL MAĞLUBİYET

Avrupa Kupası Play-Off maçlarında Fenerbahçe iyi galibiyet elde etti. Galatasaray ise hiç beklemediğim farklı bir yenilgi aldı. AZ Alkmaar dediğimiz takım Hollanda'da altyapı ekibi olarak tanınıyor. Alkmaarlı yöneticilerin kuruluşundan bu yana işi gücü Hollanda futboluna genç yetenekler kazandırmak. Gördüğünüz o akşam gencecik yetenekli çocuklar, Galatasaray gibi milyon avrolarla oluştulan ekibi darmadağın ettiler. Biraz daha zorlasalar beş altı fark yaparlardı! Valla başta Okan hoca olmak üzere kimse cezalılardan, sakat oyunculardan bahsetmesin. Bahane boşuna. Buradaki olay yıllardır söylediğimiz astronomik rakamların altyapıdaki Türk gençleri yerine yabancı oyunculara kaptırılması! Ligimizde süper olanların halini ve futboldan ne kadar anladığımızı Avrupa'da tekrar gördük!