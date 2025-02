Avrupa’da minimal durumdayız

Fenerbahçe'de UEFA listesine Milan Skriniar, Talisca ve Filip Kostic eklenmiş. Bunun yanı sıra Galatasaray da başta Morata olmak üzere yabancılarını ekleyecektir. Maalesef geride kalan son on yıldır ülkemizde üç büyükler olarak lanse edilen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da küçülüyor! Her yıl o kadar astronomik rakamlarla yabancı transferleri alınıyor. Tribünleri de coşturuyor bu işler ama Avrupa yolunda futbolu ne kadar bilmediğimizi hep yüzümüze çarpıyorlar! Avrupa'da ilerleyemeyince de kasaya girecek dövizler bu sefer yabancıların cebine doğru dönüyor. Kulüplerimiz finansal yönden zor durumda. Bu kulüplerimizde her yeni gelen başkan daha önceki yönetimlerin yaptığı hesapsız harcamalar yüzünden gerekli adımları atamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır yokuz. Şmidi yeni transferlerle Fenerbahçe ve Galatasaray yollarına devam edecek. Bakalım katkılar ne kadar olacak?



NASIL DÜZELECEK

Bir hafta da hakemlerin konuşulmadığı olsun! Yok... Kulüpler Birliği'nden isimlerin katıldığı bir Danışma Kurulu oluşturuldu, hakem camiasının ipleri tamamen onların ellerine bırakıldı desek yalan olmaz. Önce VAR'a yabancı istiyoruz dediler. Şimdi onlara da güvenmiyoruza döndü iş. Canın yanan kulüp başkanları yabancı orta hakem isteğinde bulunuyorlar. Yabancı hakemlerin de insan olduğu unutuluyor. Yerlisi de yabancısı da yönetse fakretmiyor. Şampiyonluğa oynayanlar puan kaybında hakemleri suçlarlar. Küme düşmemeye oynayanlar keza öyle. İşler o hale geldi ki maç yöneten hakemlerin isimlerini dahi sayamıyoruz neredeyse kalite o kadar yerlerde! Bırakın hakemleri MHK başkanının ismini hatırlayamadığımız oluyor; o kadar işler kötü!

KAYIP ZAMAN

Bodrumspor'a yazık olmasın... Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Muğla ekibi teknik direktör konusunda hatalı işler yapıyor. Süper Lig'e çıktıkları sezon öncesi ya İsmet Taşdemir'le devam etmeyeceklerdi ya da maçların ortasında yollayıp Volkan Demirel'i getirmeyeceklerdi. Demirel ilk getirildiğinde de yanlış olduğunu bu köşemde beyan etmiştim. Sezon ortası ya da sürekli olarak teknik adam değişikliği bir takıma yarardan çok zarar veriyor, tecrübe edinmiştik. Bir takımın oyuncu kurgusu baştan tutmuyorsa bu sezon boyunca devam eder. Şimdi Serdar Özdemir ile kupada bir galibiyet alındı. Oradan gelen bilgilere göre başta Antalyaspor'un gönderdiği Alex olmak üzere yabancı hoca arayışına girmişler. Bence bu yol da yanlış. Bu saatten sonra takımı, ligimizi bilen, kalitesi belli bir yerli hoca kurtarabilir! Naçizane tavsiyemdir...





ŞİMDİ DE GALATASARAY

Geçen hafta yabancı transferler konusunda Fenerbahçe'yi övmüştüm. Bu hafta içerisinde de Galatasaray büyük atağa geçti. Icardi'nin yokluğunu kapatması için kimsenin beklemediği, İspanyolların milli golcüsü Moratta'yı renklerine bağlarken bayağı sükse yaptılar. Moratta belki bir İcardi değil ama beklenmedik anlarda, inanılmaz klas goller atabiliyor. Mutlaka katkısı olacaktır. İspanyol'un yanına Cuesta ve Lemina da eklendi. Ahmed Kutucu da yerli transferde doğru karar oldu. Ayak hakimiyetine sahip ve gol vuruşları da çok iyi. Umarım Avrupa'da da bu yeni transferlerle başarı gelir.