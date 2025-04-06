Oscar’lık Okan

F.Bahçe-G.Saray derbisi hem oyun hem saha içi kavgaları hem de Mourinho ve Okan hocanın beklenmedik hamleleriyle geçti. Ancak "burun sıkma" olayı bambaşka boyuttu! Portekizli, burun sıkma işini İspanya'dayken de yapmış. Demek can sıkıcı skorlarda ya da hareketlerde kendini böyle rahatlatıyor! Ben Mourinho'ya yakıştıramadım. Ancak Okan hocanın da suratı dağılmış gibi ve tıpkı G.Saraylı oyunculara öğrettiği gibi yalandan yere yuvarlanmasını daha çok yakıştıramadım. Oscar'lık hareketler. Böyle olaylar amatör takımlarda olur. Bu nasıl iş anlayamadım. Cezalar açıklandı, tahrike uğrayan Mourinho'ya ceza, başlatan Okan Buruk'a bir şey yok! İlginç. Karşılaştıkları diğer maçlarda neler yapacaklar merak ediyorum!

NE OLACAK ŞİMDİ?

Kupadan elenmek Beşiktaş için iyi olmadı. Avrupa vizesi için en sağlam iş kupayı kazanmaktı. Teknik Direktör Ole, yanlış zamanda rotasyona gitti bence. Ben maçtan önce Norveçli hocaya ligin ilk yarısındaki Göztepe karşılaşmasını izletirdim. Ole sanırım lig maçlarını da düşünerek rotasyonu yaptı ama zamanlaması hatalıydı. Ole, tur atlamak için Paulista, Amir, Mustafa, Semih ve Immobile'yi sahaya sürdü. Bu da geç kalmış hamlelerdi. Beşiktaş, teknik adamları başarılı iki-üç maç sonunda, kötü sonuçlar alan bir takıma döndürüyor. Ole'ye sabır, zaman gerekli diyeceğiz ama kupadan elenmek, ligde kötü sonuçlar almak zamanı değil! Avrupa için lig maçlarında galibiyetler gerekli şimdi.

KALİTELİ TURNUVA

Puan pazarı Ziraat Türkiye Kupası son maçlarında herkes heyecana, futbola doydu... Göztepe ile Galatasaray beklenmeyen ama hak ettikleri galibiyetlerle turu geçti. Okan Buruk'un ekibi son haftalarda çok kötü performans gösterirken, Mourinho'nun ekibi ise adeta uçuşa geçmişti. Maçlardan önce Favori Fenerbahçe'ydi. Ama maçlar oynanmadan kazanılmadığı için, Galatasaray baştan sona etkili oyun sergileyelerek turu geçti. Yani favorilik lafta kalmış oldu. Sadece bir tek şöy söylemeliyim; Fenerbahçe ikinci yarıda özellikle Maximin'in oyuna girmesiyle baskıyı artırmıştı. Kim ne derse desin, ceza sahası içerisinde Skriniar'a yapılan penaltıydı; hakem verse maç sonucu başka yere giderdi.

YAYINCI KURULUŞA ALKIŞ

Bana göre bu görünmeyen hatayla hakem maçın sonucuna etki etti! Gelelim Beşiktaş'a. Siyah-beyazlıları eksik kalmak olumsuz etkiledi. Sonuçta kupa maçları eliminasyon olunca futbolcular çok farklı bir güçte oynuyor. Göztepe güzel oyununu da ekleyince zaten ilk yarıda ligde aldığı galibiyeti tekrarlamış oldu. Göztepe takım oyununu çok iyi uyguluyor. Stoilov'un katkısı büyük. Ancak Romulo bambaşka oyuncu. Ve bir çok kulüp de ilgileniyor, sezon sonu bakalım taliplileri ne yapacak? 49 yıl aradan sonra yarı finale çıkan Göztepe'nin final için sadece bir engeli kaldı. Trabzonspor'u eleyecek gücü var. Finale çıkarsa kupayı müzesine götürür, Avrupa vizesini sağlama alır! Yayıncı kuruluş ATV'nin de hakkını verelim. Hem yayın kalitesi, hem de spikerlerin anlatımı ekrandan izleyenleri de coşturuyor. Tebrikler...