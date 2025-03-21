Danışmama Kurulu!

Merkez Hakem Kurulu'nun yanında çok büyük beklentilerle ortaya konan Danışma Kurulu fos çıktı desek yalan olmaz. Son üç yılda Türk hakemliği için çok kayıp günler oldu maalesef. MHK'nın da hiçbir gücü kalmadı. Kalsaydı daha baştan yabancı hakem konusuna izin verilmezdi. TFF şimdi yine söylediğinden vazgeçti, Beşiktaş-Galatasaray maçını Bosnalı hakemin yönetmesi yönünde adımlar attı. Yabancıya karşı olmama rağmen doğru buluyorum. Çünkü eşit şartlar altında maçların oynanması gerek ve derbiler ayrıca küme düşmeme gibi kritik maçlara da yabancı hakem getirilmeli hakkaniyet adına...



Cezasız kalmamalı

Sosyal medya hesaplarından futbol yorumlarında fanatiklik düzeyini dahi geçenlere artık bir dur denmeli. Denk düştüklerimde duyduklarıma ve gördüklerime inanamıyorum. Tuttukları takımın avukatlığını mı yapanları istersiniz, güya algı yaratmaya çalışanları mı istersiniz, rakip takım oyuncularına, yöneticilerine hakarete varan cümleler kullananları mı istersiniz ne ararsanız var maalesef. Tıklanma uğruna herşey mübah onları için. Ağzından çıkanları duymayanlar onlar, tribündekileri kavgaya çekenler de onlar. Bizi ilgilendiren tarafı, mesleğimizin zarar görmesi. Bu konuda bir tek Fenerbahçe Kulübü adım attı ve kendisini Galatasaray avukatı sanan, sıkıştı mı TSYD'den yardım isteyen bir isme hukuki cezayı verdirdi. Bence bu konuda artık hem TSYD derneğimiz hem de RTÜK'ün devreye girmesi gerek. Sorumlu yayıncılık konusunda adım atılması mesleğimizin itibariyle çok yakından ilgili...

Kaliteli Ayaklar

Milli Takımdaki oyuncularımız uzun aradan sonra iyi bir jenerasyon yakaladığımızın kanıtı...Hakikaten hem genç, hem yetenekli ayaklar bir araya geldi. Bunun yanında Montella'nın da hakkını vermemiz gerek. Santrafora ihtiyaç duymayan bir oyun kurgusunu başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Buna çok içerleyen, İtalyan hocanın bu işi bilmediğini ısrarla söyleyen 'çok bilmiş' yorumculara rağmen! Play-Off turunda ilk maçta bence çok iyi bir sonuç aldık. Gönül isterdi ki o golü de yemeseydik keşke... Deplasmandaki maçta çok büyük bir mucize ya da oyuncularımızdan gelecek hatalar silsilesi olmazsa A Grubu'na yükselmiş sayılırız. Böyle genç ve yetenekli oyuncuları yirmi yılda bir yakalıyoruz. Umarım Dünya Kupası elemelerinde de başarılı bir grafik çizeriz.



G.Saray sampi...

Biliyorum daha erken diye düşünecek olanlarınız var. Ancak psikolojik üstünlüğü ele geçiren Galatasaray'ın bu saatten sonra Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaptıracağına inanmıyorum. Belki kupa maçında Kadıköy avantajını kullanırsa sarılacivertiller farklı galibiyetle Galatasaray'ı eler, bir nebze mutlu alabilirler. Ki o maç oynanmadan da kazanılamıyor! Samsunspor büyük çelme taktı şampiyonluk yolunda. Yalnız hakkını verelim, zorlu uzatma penaltılı Rangers maçından sonra Fenerbahçe'nin bu kadar iyi oynayacağını beklemiyordum. Bir kere hakikaten çok şanssızdılar. Lig üçüncüsü Samsunspor'un üçüncü bölgeye koca doksan dakika boyunca geçişine izin vermediler. En az 5 gol atabilecekleri maçı sessiz bitirmek zorunda kaldılar. Ben Samsunsporlu futbolcuların bu kadar rezil oyun sonunda sanki galip gelmişcesine saha içinde kutlama yapmalarına da anlam veremedim! Sanırım futbolu başka türlü algılıyorlar... Bu arada bir gerçek var Mourinho hala İrfan Can'ı kullanamıyor. Yerinde olsam Tadic yerine Kahveci'de ısrar ederim sonuçta yaş farkı da var!