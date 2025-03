Kimin federasyonu?

Şu yabancı hakem konusundaki çifte standartlığı anlamak mümkün değil! Spor rekabetlerinde eşit şartlarda mücadeleyi sağlaması gereken TFF yetkilileri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışındaki tüm takımları görmezden geldiğini ilan etmiş oldu. Geçen hafta da bu konuya değinmiştik ama başta Beşiktaş olmak üzere diğer takımların ve gönül vermiş taraftarların yüreği soğumuyor bu hakkaniyetsizlik karşısında. İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi hem TFF hem de MHK konusunda acemi işler yapmaya devam ediyorlar. Bundan sonraki kritik maçlarda yabancı hakem konusunda ciddi dönüş olmazsa önce maçlarda hata yapacak yerli hakemlerin, sonra da TFF'nin başına işler açacak!





AYNI SENARYO

Şimdi önümüzde milli maç var. Unutulan konu tekrar gündeme gelecek; Milli takımın santraforu yok! Nasıl olsun? Süper Lig'in gol krallığı yarışmasında ilk onda sadece iki Türk oyuncu var, diğerleri yabancı! Ligi domine eden dört büyüklere bakın yerli santraforlar kadroda mı? Hepsi kulübeden maçları izliyorlar. En son Burak Yılmaz'dan sonrası yalan oldu... Geriden gelen bir isim de göremiyoruz. Her sezon tekrarlayan senaryoyu izliyoruz. Olan yine A Milli Takım'a olacak bu gidişle...

YAZIK OLDU

Mourinho az kalsın şapkadan tavşan çıkaracaktı yine... İstanbul'daki 3-1'lik şok yenilgi sonrası İskoçya'daki maçtan sadece Portekizli hoca umutluydu desek yanlış olmaz sanırım. Rangers karşısındaki Fenerbahçe bambaşkaydı. Maçı domine ettiler, 2 gol attılar ve bir o kadar kaçırdılar. Norveçli hakemin vermediği, verebileceği iki penaltı pozisyonu da vardı. Onları verse belki de şu an mucizeyi konuşuyor olurduk. Turu hak eden sarı-lacivertlilerdi, yazık oldu. Şunu belirteyim, penaltı atışı sıralamasındaki isimler bana göre hatalıydı. Hadi Tadic olabilir ama o da şanssız şekilde kaleciye nişanladı. Ancak Fred ile Mert Hakan'ı ilk başlarda penaltı vuruşuna yollamalarını anlayamadım. Gazetelerde okuduklarıma göre Fred ilk kez penaltı kullanıyormuş, Mert Hakan ise beş yıldır kullanmamış! Keşke ayağına hakim başta İrfan Can Kahveci ve Kostic olmak üzere diğerleri değerlendirilseydi! Dikkatinizi çekti mi bilemiyorum; son üç yıldır Fenerbahçe Avrupa kupalarında kime yenildiyse başta Frankfurt gibi Avrupa kupasında final oynadılar, ya da şansını yakaladılar. İskoçya'daki maç çok keyifli, heyecanlıydı. Fenerbahçe'de Fred farkını herkes görmüş olmalı, oyun içinde çok iyiydi. Mourinho ligin ikinci yarısından bu yana takıma oynattığı futbolla farkını gösterdi. Ali Koç'un yerinde olsam Portekizli hocayla devam etmek için her türlü çabayı gösterirdim...



İFTAR HASSASİYETİ

Görevimiz gereği maçları statlarda takip ediyoruz. Malumunuz Ramazan ayı ve maçların çoğu iftar öncesine ya da hemen sonrasına denk geliyor. Burada Beşiktaş'a teşekkür etmek istiyorum. En son İstanbul'da oynanan Gaziantep FK maçında basın tribündeki ve saha içinde görev yapan emektar arkadaşlarımıza iftar yemeği vermişler. Diğer kulüplerde görev yapan arkadaşlarıma sordum, bu uygulamanın diğerlerinde olmadığını belirttiler. Ramazan hassasiyetini gösteren Beşiktaş yetkililerine teşekkür ediyorum. Umarım Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere diğer kulüpler de maçlarda görev yapan meslektaşlarımızı düşünerek iftar konusunda yardımcı olurlar.