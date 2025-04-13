Sosyal medyada hakaret yemek kazanca dönüştürülüyor! Bazı kulüp muhabirleri gazeteci arkadaşlarımız, TV'lerde spor yorumcuları ve maç yöneten hakemler, hafta araları mahkeme mahkeme dolaşıyorlar. Sebebi; internet üzerinden kendilerine hakaret içerikli yorum yazanlara dava açmaları. Sosyal medyada takipçi sayısına göre yorumları okumak etmek çok zor biliyorsunuz. Şöyle çözmüşler; bir sosyal medya danışmanı ve bir avukatla iş halloluyor. "Ya ne olacak o kadarcık parayla" diye düşünenler olabilir aranızda ama göründüğü gibi değil. Davada en kötü çıkacak olan karar 40 bin TL imiş! E her ay en az onar kişi bu duruma düşse, davacıların kazanacağı parayı düşünün! Bu konuda Süper Lig hakemlerinin tazminat davaları çoğalınca TFF hakemlerden savunma istediği haberi okuyunca yazayım dedim! Mesela hakem Atilla Karaoğlan'ın aynı gün içerisinde görüşülecek üç davası olduğu ortaya çıktı.



AYNI SENARYO

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına gibi esen Eskişehirspor, Malatyaspor, Orduspor'un başına gelen Altay'a da uğramış! İş bilmez yöneticilerin menajerlerle birlikte yaptığı sözleşmeler yılların kulübünü zora sokmuş. Eski futbolcuları Brezilyalı De Amorim'in alacakları nedeniyle puan silme cezası alma tehlikesi yaşıyor. Toplamda sadece 1.5 maç oynadığı Altay'dan 376 bin bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı istiyor. Şimdi Altaylı yöneticiler nisan sonuna kadar süre istemiş. Ödeme olmazsa FIFA 6 puan silecek. Buyurun yabancı hayranlığının açtığı dert!

KİM BU YABANCI

Fenerbahçe kulüp hisselerinde yüzde 4.8'lik bir satış yapmış ve kasasını yine doldurmuş. Bu tür finansal konularda, Başkan Ali Koç'un başarılı uygulamaları devam ediyor. Ben iki konuya takıldım; Birincisi hisseleri alanların yabancı firma olduğu konuşuluyor. Tabi satış yüzde 5'in altında kalınca, kulüp bunu kamuoyuna açıklamama hakkına sahip. Gerçi ben kulüplerin bu tarz para bulmalarına karşı değilim. Yeter ki, hisselerin çoğunluğu kulübe ait olsun! Diğer konu hisselere göre en değerli kulüp sıralaması. Verilen bilgiye göre F.Bahçe ülkemizin en değerli takımı. Onca şampiyonluğa ve kasasını sürekli doldurmasına rağmen Galatasaray ikinci. Trabzon 3. Beşiktaş'ın ise 4. olmasına şaşırdım. Üstelik aradaki fark büyük. Hisse satışları yüzde 49'luk olmasına rağmen. Beşiktaş'ın çok az farklarla G.Saray'a yakın olması gerekirken altlarda yer alması düşündürücü.

İşte değerler;

FENERBAHÇE: 12 milyar 60 milyon TL

GALATASARAY: 10 milyar 368 milyon TL

TRABZONSPOR: 7 milyar 350 milyon TL

BEŞIKTAŞ: 4 milyar 116 milyon TL

TÜRKİYE YOK

UEFA'da takımlarımızı kollayacak, temsil edecek biri hala yok! En son Servet Yardımcı'ydı. Arkası gelmedi. İsrail'in bile UEFA yönetiminde adamı var, düşünün gerisini! Avrupa liglerinde bildiğiniz üzere takımlarımız biraz kıpırdasa, tur üstüne tur atlamaya kalksa, hakemlerin art niyetli yönetimleriyle önleri kesilmeye çalışılıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetimindeki isimler neden aday göstermediler acaba?