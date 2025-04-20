Ders niteliğinde

G.Antepspor eski başkanı Celal Doğan'ın sözlerini dinledim internette. Eski futbolcuları emekli olunca ülkesine dönmüş oradan Başkan Doğan'a "Brezilya'da size oyuncu bakayım" demiş. Başkan da her ay 5 bin dolar yollamış eski oyuncusuna. Az bir zaman sonra Lima'yı tavsiye etmiş. Başkan da getirmiş. Başarılı bir sezon sonrası 5 milyon Dolar'a Roma'ya satıyor. Kulübün kazancı da böyle katlanır. Ama şimdilerde çok zor. Gelen teknik adamlar kendi ekibini getiriyorlar ve anlaşmalı menajerinin futbolcularına "evet" derken, kulübün scoutlarının bulduklarına "hayır" diyorlar. Bir de bunun yanında kulüple işbirliği yapan yani başkanla yöneticiyle çalışan menajerler de ayrı telden çalıyor. Sonra kadro yapısına uyumsuz kurgulanan takım kötü sonuçlar alınca borçlar dağlar kadar artıyor olan kulübe oluyor. Ülkemizde hala şu anki Göztepe modeli tarzında bir futbol takımı kurma sistemi yok. Bu yüzden de kulüpler borç batağından kurtulamıyor.

ŞAMPİ...

Sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fikrim şu. Bu saatten sonra G.Saray şampiyonluğu rakibine bırakmaz! Bu saatten sonra sarı kırmızılılar beklenmedik puanlar da kaybetmez. Puan ihtiyacı olan Bodrum da durduramadı. Bence ligin ilk ve ikinci sırası belli. Asıl karışık olan yer küme düşme hattı. Kayserispor dahil 5 takım düşmemek için çırpınıyor...Biri de Bodrum... Beni 2. yarıda en çok şaşırtan ise Göztepe'nin düşüşü oldu.



HEPSİ SUÇLU!

Uzun yıllar sonra Dünya arenasında Türk hakemleri düdük çalamayacak! Bilindiği üzere FIFA önümüzdeki yaz ABD'de Kulüpler Dünya Kupası'nı oynatacak. Dev organizasyonda FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak. Neredeyse her ülkeden hakem var; sadece bizimkiler yok! Bu sonuç zaten son üç sezondur bağıra bağıra geliyordu.Şimdi suçu sadece şimdiki başkan Ferhat Gündoğdu'ya mı yüklemek gerek. Ama hakem camiası ve TFF'nin içine kaosu sokan o olmuştu. Gelinen noktada ise en acı gerçek ise son on yıldır TFF ve MHK başına gelen isimlerin, hakem yetiştirme konusunda hiçbir adım atmadıkları olmuş. Sadece emekli az buçuk tanına yabancı hakemleri eğitim dairesi başına getirmişler o kadar! Buradan durmadan uyardık. "Olan Türk hakemlerine futboluna olur" diye. FIFA'da kulüpleri temsil edecek futbol adamımız yokken, şimdi de hakemlemiz de yok, hale bakın! MHK Başkanlığı yapmış eski isimler vicdan azabı çekiyor mudur acaba?



TESTİ GEÇEMEMEK

Süper lig hakemlerinin testleri geçememesini anlamak mümkün değil. Bunu TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira açıkladı. Ve konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'de komiteler çok sık değişiyor. İstikrarlı olmak gerekiyor. Hakemlerin yarısı fiziksel testte başarılı olamadı. Eğitim anlamında da onları geliştirmeliyiz." Pereira'dan öncekiler bol maaş alırken, hakemlere ne yaptırıyorlardı acaba?