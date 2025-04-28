Trabzon’un geleceği

Trabzonspor U19 takımı finalde... Ülkemizi ilk kez böylesine bir organizasyonda başarıyla temsil ediyorlar. UEFA Gençlik Ligi yarı final karşılaşmasında Salzburg'u saf dışı bırakırlarken, çok güzel görüntü oluşturdular. Trabzon ve Türkiye futbolda güzel bir jenerasyon yakaladı. Ülke olarak altyapıya bir türlü gereken maddi manevi desteği veremiyoruz.

Akademi liglerindeki teknik adamlar kulübün geleceğini kurtaracak yetenekler keşfedip geliştiriyorlar ama hak ettikleri ücretler verilmiyor çoğuna. Şimdi kaleci Onur Ali'den Boran Başkan'a kadar menajerlerin gözleri bu çocukların üstünde. Trabzonspor yönetimi bu değerli kadroyu bir şekilde bünyesinde tutup, korumalı. A Takım'a yükselmelerini sağlamalı. Bu arada böyle bir takım oluşturduğu için de teknik direktör Eyüp Sarı ve ekibini kutluyor, finalde başarılar diliyorum.

YİNE BAŞLADILAR

Ülkemizde futbolu çok iyi bildiğini sananlar şimdi Mourinho'yu ringe aldılar! Geçmişte de yaşamıştık bunları, Aragones, Hiddink, Bosque, Santos gibi ve daha sayamayacağım Avrupa Şampiyonlukları yaşatmış teknik adamlara, bu tür yorumcular "Bu adam futbolu bilmiyor" yaftası yapıştırmaya çalışmışlardı. Şimdi sıra Mourinho'ya geldi. Neymiş 12 yıldır bir takımı şampiyon yapamamış. En son Roma'da şansa başarı sağlamış! Samsumspor maçına kadar Portekizli hocayı, ikinci yarıda oynattığı oyunla dahi demeye getiriyorlardı. Şimdi bırakalım zırvalıkları da, adamın geçmişi belli. Şu an Fenerbahçe ikinci sırada. Şampiyonluğu Galatasaray'a vermiş gözüküyor. Ama ben tamamen Mourinho'ya suç bulmuyorum.

Takımdaki oyuncuların hepsi maaşallah milyonla dövizleri götürmeyi biliyor ama saha içinde kendilerini veremiyorlar. Portekizli'nin en büyük hatası bence İrfan Can ve İsmail ile Cenk Tosun'dan faydalanmamasıydı. Ligi tanıdı, önümüzdeki sezon bambaşka Fenerbahçe takım kurgusu yapacaktır. Son olarak Samuel, Tadic, Livakovic olduğu sürece şampiyonluk gelmez!

KASA DOLACAK

Ve Arda Güler, Real Madrid'e maç kazandırdı... Uzun zamandır ilk on birde, maç kazandıracak bu anı bekliyorduk. Teknik direktör Ancelotti'ye kızanlar çoğunlukta ama ben hak veriyorum. Daha önce de bu köşemde belirtmiştim; Modric o yaşına rağmen gol atabiliyor ya da asist yapabiliyordu yani maçın kazanmasına katkısı oluyordu. Arda bir türlü bunu başaramamıştı. Son maçta şeytanın bacağını kırdı diyelim. Yalnız İtalyan hoca Arda'yı ileri ikilinin arkasından daha merkezi geriye çekmiş görünüyor. Arda bu sayede hem uzun top atabiliyor, hem de dönenleri toplayabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Arda Real Madrid'de süre aldıkça Fenerbahçe'nin de kasası dolacak. Güler'in sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus var. İnşallah kalıcı olur İspanya'da..

GÖZTEPE PARASÜTSÜZ

Göztepe ikinci yarıda umduğunu bulamadı. "İlk yarının flaş takımıydı" demiştik. Ama ikinci yarı işler tersine döndü. Ligde Avrupa kupasına katılacak takımlar arasında gösterilirken şimdi onuncu sırada yer alıyor. Bir umut Ziraat Kupası'ydı onda da Trabzonspor geçit vermedi. Gerçi perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Stoilov'un öğrencilerine ne oldu anlayamadık. İstanbul'da yendiği, kupadan elediği Beşiktaş şu an ligde üçüncü sırada. Ki Beşiktaş haftalardır kazanamıyordu. Düşünün ne kadar bir kötü performans gösterdi sarıkırmızılı ekip. Tribünleri her hafta dolduran, deplasmanlarda dahi yalnız bırakmayan taraftara da yazık oldu. Allah'tan sezonun ilk yarısında çok iyi puan topladılar, yoksa şimdi küme düşmemek için sahaya çıkacaktı.