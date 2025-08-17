Gelecek özkaynakta

Beşiktaş'ta takım kötü oynuyor. Norveçli hocanın gitmesini isteyen özellikle sosyal medyada yorumculuk yapanlar bunu fırsat bilip onu gönderebilme adına çok sert sözler sarf ediyorlar. İrlanda ekibiyle kupa maçından önce basın mensuplarına "Ole'nin yanındayız " diyen Başkan Serdal Adalı dahi çatlak sesleri susturamadı. Şu bir gerçek; Beşiktaş borçlarından dolayı Fenerbahçe ve Galatasaray gibi üst düzel futbolcu transferine giremiyor. Eldekilerin geçen sezonki durumu malum. Yeni gelenlerin içinde Orkun Kökçü haricinden tribünleri heyecanlandıran başkası çıkmadı maalesef. Son şampiyonluktan bu yana sorunun birinsi sebebi teknik direktör değildir. Çünki arada takımı üç yıl üst üste şampiyon yapan şenol Güneş de denendi olmadı hatırlarsanız. Beşiktaş'ı tek kurtaracak olan öz kaynak düzenine dönmesidir. Şampiyon olduğu son takımda altyapıdan 5 oyuncu direkt oynuyordu. O oyuncular Beşiktaş futbol okullarından keşfedilmişlerdi! O günlerden bu günlere, siyan beyazlı taraftar özkaynaktan gelen yetenekleri göremedi! Şimdi herkesin sevdiği Serdar Topraktepe geldi. Hem A takımı hem de altyapının gücünü çok iyi bilen hocalardan. Umarım kısa sürede A takıma yetenekli gençleri kazandırır.

Böylelikle milyon avrolar dışarı uçmaz!

PAPATYA FALI

Fenerbahçe'de tam üç kez transferde son dakika vazgeçişleri oldu. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Kerem Aktürkoğlu... Başkan Ali Koç'un bir bildiği vardır diyoruz ama taraftarın canı sıkılıyordur. Bu üç isim alınsa takım bir level daha yukarı çıkacaktı. Kerem transferinde anladığım, başkan Koç Benfica'ya ders vermek istedi. Ama Kerem'i boşta bıraktı. Çünkü Milli futbolcu Galatasaraylıların da büyük tepkisini aldı, buna rağmen F.Bahçe'yi seçmişti. Ortada bırakılmış gibi oldu. Koç kulübün başkanı ancak Fenerbahçe gibi bir kulübün 'alıyorum, almıyorum' papatya falı gibi hareket etmesi ileride sıkıntılar doğurur. Artık yerli futbolcular başkanla transfer masasına oturduğunda iki kez düşünecek, zorlayacaktır.



ROMULO'YU GÖRMEMEK

Geçen sezonun bence en dikkat çeken futbolcusuydu Romulo. Brezilyalı oyuncu 22 gol atmış, güçlü fiziği bitirici çalımları ve çevikliğiyle göz doldurmuştu. Geçen sezon yazmıştım; Romulo bu performansı sürdürürse Göztep elinde tutamaz, diye. Açıkçası ben Fenerbaçe ile Beşiktaş'ın transfer edebilecekleri inancındaydım. Ama değerini Almanların proje takımı olan Leipzig bildi! Yanlış hatırlamıyorsam Göztepe'ye geliş maliyeti 2.5 milyon avroydu. Yönetim ise şimdi 25 Milyon avroya sattı. İşte kulüp böyle yönetilir! Şu genç Brezilyalıyı ülkemizin lokomotif takımları kaçırıyor ve paraları emekli yabancılara veriyorlar ya ne desek boş!



BASIN NE YAPACAKTI?

Süper lig öncesi yapılan testi geçememişti Halil Umut Meler. Süper lig'in elit kadrosunda yer alan ve FİFA kokartlı olan Meler'in testi yarıda bırakması merak konusu olmuştu. Sonuçta bir hafta sonra telfai koşusu yapıldı ve beklendiği gibi testi geçti. İlk koşuda neler olmuştu bilemiyorum. Ancak onun da bir insan evladı olduğu unutuluyor. Koşu günü geçici bir rahatsızlığı olabilir. Yani başka şeyler aramak ebisti. O yetmedi vay basına niye kapalıymış! Ya bırakun bu işleri zaten ilgimizde kaliteli hakem kalmadı. Bakın testen sonra UEFA görev verdi Anderlecht maçında düdük çaldı, sıkıntı yok!