Başkan hatalı

Fenerbahçe yine gündemi meşgul ediyor... Yaptığı onca transfere rağmen taraftar oyundan memnun değil. Gerçi Feyenoord maçı sonrası umutlanmışlardı. Açık söyleyeyim ben Mourinho'yu suçlu bulmuyorum. Çünkü transfer listesi yapıp hepsini aldırması mümkün değil. Kulüpte karar mercii Başkan Ali Koç... Geçen sezondan bu yana takım kurgusu bas bas çok iyi kaleci, Fred'in yanına mücadeleci top kapan oyuncu ve leblebi gibi gol atacak santrafor gerektiğini gözler önüne seriyor.. Ama bu konuda hala yönetimin attığı bir adım yok. Kulüp içerisinde neler oluyor bilemiyorum. Ancak futbolda kazandığı şampiyonluklarla bize ders verecek olan Mourinho'nun da bunu görmezden geldiğine inanmam çok zor. Bir de tüm yorumcuların anlaşmışçasına Mourinho'yu beğenmemelerini, Fenerbahçe'den acil olarak yollanması gerektiğini söylemeleri de çok ilginç. Ülkemizde herkes futbol uzmanı! Şimdi Başkan Ali Koç'un önünde bir de seçim var. Şu üç eksiği tamamlamazsa eğer tribünler tamamen aleyhine dönecektir!



SPOR KARDEŞLİKTİR

Son yıllarda özellikle ismini değiştirdiğinden bu yana Amed maçları çok gerilimli geçiyor. Son Amed- Erzurumspor karşılaşmasını izledim, yani futbol maçı dışında her şey vardı. Ve doksan dakika sonunda beklenen oldu; saha içi karıştı. Sonuç: futbolcu, antrenör ve seyircilere 24 maç men, iki maç seyircisiz ve yüksek para cezaları açıklandı. Bu sorunu TFF'nin tek başına çözemeyeceği gayet açık. Amed da bu ülkenin takımı. Şu ortalığı karıştırmak isteyen gruplara bir an önce çare bulmalı. Öte yandan, gerilim ortasında düdük çalan İzmirli hakem Yiğit Arslan ile yardımcılarıyla, VAR'dakiler gayet başarılı maç yönettiler. Süper Ligde de düdük çalma yolları açık olsun...



PARA, PARA, PARA...

Galatasaray bu kadar astronomik harcamalarda eğer Avrupa ya da Süper Lig'de başarılı olamazsa sebebi para olacak! Çünkü Osimhen'e verilen para takım arkadaşlarını mutlaka rahatsız edecektir! En ufak başarısız sonuçta, aldığı para yüzünden oklar Nijeryalı oyuncuya çevrilecek. Diğer futbolcular yakaladıkları ilk fırsatta iyi paraya Galatasaray'dan ayrılmaya çalışacaklardır. Örnek Barış Alper Yılmaz.. Suudi takımı çok iyi paraya transfer etmek istiyor. Tribündeki taraftar isyanda. Şimdi Suudi takımının vereceği parayı sarı kırmızılı yöneticiler yerli oyuncuya vermek istemez. Vermeye kalksalar diğer oyuncular kazan kaldıracak. Barış giderse, takım dengeleri bozulur



BEŞİKTAŞ BU DEGİL

Lausanne maçı hiç yakışmadı. Yani gördük ki, İsviçre takımı Beşiktaş ayarında hiç değil. Adamlar üç iyi oyuncusuyla, ekibimize dur dediler resmen. Norveçli hoca Ole'yi destekleyenlerdenim. Ancak takımın vasat oyunu ve kadro tercihlerinde ısrar ederse onu kimse kulüpte tutamaz. Anlamadığım bir durum daha var. Sonradan oyuna soktukları dahi takım çok kısa oyuncularla oynuyor. Kısa olabilir ama Galatasaraylı Torreire ya da Fenerbahçeli Fred gibi olmalı. Yani Abraham da boyuna rağmen çok yavaş kalıyor. İnşallah takım düzelir...