Ölmüşün ardından

Dinimiz İslam'da ölenin ardından kötü konuşulmaması gerektiği öğretilir. Lucescu'nun ölümünden sonra genel olarak kendisinden iyi bahsedildi. Ancak birkaç konuşmalarına denk geldiğim eski futbolcular Tümer Metin ve Fatih Akyel'in, Rumen hoca için iyi şeyler konuşmamaları hoş olmadı. "Lucescu kaliteli teknik adam ama kötü insandı" şeklinde yorum yaptılar. Lucescu'yu tüm dünya futbol camiası kaliteli, bilgili bir teknik adam olarak tanır. 7 dil bilmesi, tüm dünya futbolcularını yakından takip etmesi, genç yetenekleri kazandırması... Ülkemizde ve uluslararası alanda kazandığı şampiyonluklar bilinir. İki oyuncunun da bu şekilde konuşmasını doğrusu ben dahil herkes yadırgamıştır.

GÖLGE SANTRAFOR

Bir santraforsuzluk koskoca Fenerbahçe'nin bir sezonunu yedi. Kupadan elendiler, matematiksel olarak şampiyonluk iddiası sürse de deplasmanda Galatasaray'ı yenip sonra da puan kaybetmeleri için mucizeler bekleyecekler. Fenerbahçe'nin santraforu yok gölgesi var; tek diyebileceğimiz bu. Almayınca da, Kerem, Guendouzi, Kante transferleri golcüsüzlükten etkisiz kaldı. Şimdi Fenerbahçe için lig şampiyonluğu yolunda tamam mı devam mı maçı var Galatasaray'la.

YÖNETİMLER REZALET

Beraberlik ve yenilgi halinde ikincilik dahi tehlikeye girer. Sayın Saadettin Saran'ı bu santraforsuzluk ve Cherif'in alınması koltuğundan edebilir! Maalesef orta, yan, VAR hakemlerimiz çok kötü. Herkes Cüneyt Çakır'lı, Fırat Aydınus'lu o dönemi mumla arıyor. Düşünün elimizde

FIFA kokartlı bir tek Halil Umut Meler kaldı, o da Avrupa'da maç yönetip, ülkemizde derbi yönettirilmiyor! Galatasaray- Fenerbahçe gibi tüm sezonu etkileyecek derbiye ilk yarıdaki gibi ve başka hakem kalmamış gibi Yasin Kol atandı. Kol da başarılı ama eksiklikleri var. Bu sezon 8 derbiden 6'sını o yönetmiş olacak. TFF ve MHK ne yapmak istiyor anlamak mümkün değil. Tüm futbolseverlerin aklına şeytani düşünceleri sokuyorlar. Ama en önemlisi de Yasin Kol'u o kadar yıpratıyorlar ki farkında değiller. Eğer Kol ve yardımcıları, hatta her maçta direkt etki eden VAR'dakiler skoru değiştirecek hata yaparlarsa, başta MHK olmak üzere koltukta kimse duramaz! Hakem şansları bol olsun...



EZELİ REKABET

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray maçları Türk futbolunun temel takımları, yüzyıllık markaları... Doksanlı yılların ortasına kadar derbi maçlarını tüm taraftarlar karışık olarak tribünden izleyebiliyordu. Doksanlı yılların öncesinin fotoğraflarına bir bakın. Hakemin elini mi öpenler istersiniz, takım kaptanlarının rakip formalarını giyerek gazetelere röportajlar verenler mi istersiniz, dostluk adına her güzelliği görebilirsiniz. Ezeli rakip ebedi dost güzelliğinin sürmesinde en büyük pay kulüp başkanlarıydı. Süleyman Seba, Ali Uras, Aziz Yıldırım, Ali Şen gibi başkanların her derbi maç öncesinden bir araya gelip taraftara dostluk mesajları vermeleri etkiliydi. Son 15 yıldır gazetelerin spor müdürlerinin derbi öncesi röportaj taleplerine yönetimler red cevabı veriyor. Maç öncesi dostluk mesajları verilse, tribünde ve sahadaki gerginlik azalırdı. Bu yanlıştan kısa zamanda dönülmeli.