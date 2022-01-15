Kurtuluş ışığı

Sezonun ilk yarısını hiç istemediği bir şekilde tamamlayan Göztepe, sezonun ikinci yarısında çıkışını devam ettirince tehlikeli bölgeden çıktı.

Geçen hafta muhteşem bir futbolla Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek büyük moral bulan Göz-Göz, bu sezon içinde birçok zorlu deplasmanlara çıktı ama bana göre belki sezonun en zor ve en kritik maçı Malatya deplasmanıydı. Bu deplasmandan alınacak bir galibiyet ligde kalmanın ateşini iyice yakacaktı. Malatya'da tribüne oturduktan sonra ısınma hareketlerinde bile Göztepeli oyuncuların istek ve arzularını görebiliyordum.

Göztepe maçın daha henüz çok başında kalesinde golü gördü. Yenilen gole rağmen Göztepeli oyuncular hemen toplandı ve yenilen golden 8 dakika sonra beraberlik golünü buldu. Atınç'ın kafa vuruşunda rakip oyuncunun eline top çarpınca penaltı kazanıldı. Topun başına kimin geçeceği merakla beklenirken o isim Berkan oldu. Birçok Göztepeli taraftarın "Duran topları Berkan kullanmasın" paylaşımları yaptığını bilen birisi olarak içimden "Berkan bu penaltıyı da kaçırırsa iyice hedef tahtasına oturur" düşüncesi de geçmedi desem yalan olur. Berkan soğukkanlı bir penaltı vuruşu ile Göztepe'yi oyuna ortak etmeyi başardı.



TÜM TAKIM İNANMIŞ

Beraberlik golünden sonra oyuna iyice ağırlığını koyan Göztepe'de Halil, Malatya deplasmanında adeta VAR şanssızlığı yaşadı.

İki golü iptal edilen Halil, takımın ataklarına yön vermeye devam etti. Takımın en çalışkan oyuncularından Obinna'nın sol kanattan getirdiği topunda Lourency, Göztepe'yi ön geçiren isim oldu. Antalya ve Malatya maçlarından alınan 6 puan çok büyük kazanç oldu. Takımda herkeste büyük bir inanmışlık var. Yeni transferlerin takıma monte edildiği anda Göztepe, muhteşem taraftarının da desteği ile hızlı üst sıralara doğru çıkar.