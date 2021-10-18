Süper Lig'de son 4 maçını kaybederek büyük sıkıntılar yaşayan Göztepe'nin milli aranın ardından Kasımpaşa maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak ediliyordu. Ünal Karaman'ın yerine göreve başlayan El Maestro yönetimindeki takım Başakşehir'i yenince taraftar ve camia umutlanmıştı.

Bu maçtan sonra Altay, Hataysapor, Galatasaray ve Giresunspor mağlubiyetleri işleri tam tersine çevirmiş hatta hoca ile yolların ayrılacağı konuşulmuştu. Kasımpaşa maçı El Maestro içinde son bir şans gözüyle bakılıyordu. Kasımpaşa maçının kadrosu açıklanınca Göztepe taraftarı acaba saha içinde nasıl bir dizilim göreceğiz diye birbirine sormaya başladı. Çünkü hoca, Giresunspor maçının kadrosundan 5 oyuncuyu bu maçta kesmişti. Maç başladığında Atakan, Atınç, Kahraman'ı üçlü stoper gibi gördük. Burada fazla taktik konularına girmek istemiyorum nedenine gelince Göztepe belki maçın 65. dakikasına kadar kabus gibi bir oyun ortaya koydu ve skor olarak da geri düştü.



İDEAL 11'İNİ BULMALI

Soner, Berkan, Tijanic ve Lourency'nin oyuna girmesinden sonra genelde sezon başından beri oynanan taktiğe geri dönüldü. Soner'in oyuna girdikten bir dakika sonrasında verdiği ara pasta Ndiaye'nin şutu kaleciden döndü, pozisyonu takip eden Jahovic uzun bir aradan sonra formasına kavuştuğu karşılaşmada golü attı. Bu golden sonra sahanın tek hakimi olan Göztepe birçok pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediği golü atamadı. Maçın sonlarına doğru Tijanic, ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı ki Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın yüzünü önümdeki ekrandan gördüm içinden belki "Tebrikler harika şut" demiştir. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, ilk 65 dakikasını kötü oynadığı maçın kalan bölümlerinde harika oynayarak 4 hafta sonunda kazandı.

Bu galibiyet 'Takımın üzerindeki kötü havayı dağıtmış olur' diyelim. Buradan son bir not El Maestro'ya "Hocam bu takımı sen kurmadın. Oyuncuları sen almadın" bunların hepsine kabulüz. Ancak elindeki oyuncuları en doğru ve en verimli kullanmak zorundasın. İlk yarıdaki gibi ne olduğu belli olmayan taktiklerin yerine Göztepe nasıl oynayacaksa öyle oynat.

Puanları topla devre arasında en azından nasıl oynatmak istiyorsan o tarz oyuncuları alın diye yönetime rapor verirsin. Zorlu deplasmandan alınan üç puan Göztepe'ye tam bir hayat öpücüğü oldu.