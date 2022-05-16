Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil, kulübün geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süre sonra sessizliğini bozan Sepil, 'Göztepe benim hatalarımdan dolayı düştü' diyerek aslında bir nevi günah çıkardı. 'Sepil başkan açıklamalarda bulunacak' dediklerinde ben de merakla basın toplantısını izlemeye gittim. Aldığım duyumlara göre; Sepil başkanın "Devam ediyorum, kulüp sahipsiz değil" diyeceğini düşünmüştüm. Ancak Sepil'in ilk sözü;

'Ben yokum, kulübü en kısa zamanda satıyorum ama alıcı bulmakta zorlanıyorum' oldu. Sepil, birçok yabancı fonlarla görüşmüş, istediği rakamı bulamadığı için henüz devir işlemlerini gerçekleştirememiş.



Küme düşen takımı kim ister başkan? 'Günaydın başkan!' Sezon başında hep bunları yazdım durdum. Bu kurduğun takım 'Yetersiz' dedim. Sezona Ünal hoca ile başladın. Hoca bu takımı kurarken, 'Yetersiz bu takıma takviye yapalım' dedi. Ünal hocayı dinlemediniz, gönderdiniz. Onun yerine adı sanı bilinmeyen El Maestro'yu getirip, Göztepe tarihinin en kötü dönemini yaşattınız.



YILDIZLAR NEDEN SATILDI?

Devre arası yaptığınız yanlış transferler sonucu köklü Göztepe Spor Kulübü'nü küme düşürdünüz.Yaptığınız açıklamada 'Ben elimden geleni yaptım. Göztepe-Giresun maçı bizim kırılma noktamız oldu.

Tarihinin en büyük primini verdim. Yine olmadı' dediniz. Ben de, 'Daha 7 maç varken bu takımın en iyilerinden Cherif Ndiaye ile takımın orta saha dinamosu Obinna Nwobodo'yu apar topar neden sattınız?' diye sorarım. Basın toplantısında yaptığınız açıklamalar ne beni, ne de Göztepe taraftarını tatmin etti. Bir an önce artık kulübü satacak mısınız yoksa devam mı edeceksiniz karar verin. Koskoca Göztepe Spor Kulübü'nün önünü açın ki gelecek yeni yönetim bir an önce işe başlasın. Maça gelince, ligde amacı kalmayan Göztepe rakip 9 kişi kalmasına rağmen çabalasa da taraftarlarına yenilgi ile veda etti. Tüm bu gidenlerin üstüne kaptan Halil Akbunar, Moubandje ve Lourency'nin de yokluğunu da eklediğiniz de aslında sonuca şaşırmamalı.