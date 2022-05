Averaj takımı oldular

Süper Lig'e veda eden Göztepe artık averaj takımı oldu. Geçen hafta alınan 7-1'lik sonuçtan sonra Büyük Göztepe taraftarı adeta kahrolmuştu. Taraftarlar sahadaki oyunu görünce inanın "Lig bitsin de bu eziyet sona ersin" diye dua etmiştir. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'e çıkan yeni stadına kavuşan Göztepe, Avrupa hayalleri kurarken göz göre göre bir alt lige düştü. Artık lig bir an önce bitsin ve Göztepe'nin üzerindeki belirsizlik de bir an önce sona ersin demekten başka dileğimiz yok. Başkan Mehmet Sepil'in Göztepe'yi satacağı konuşulurken şimdilerde farklı şeyler duyuyoruz. Sahi düşen bir takımı kim satın alır ki... Başkan Sepil'in kulübü satmaktan vazgeçtiği ve takımı tekrar Süper Lig'e çıkararak satmak istediği de konuşuluyor. Bir an önce bu belirsizlik ortamının düzelmesini herkes istiyor. Bekleyip görmekten başka çaremiz de yok. Umarız bir an önce satılır ama satılmaz ise yeni sezonun planlaması yapılmalı. Çünkü 1. Lig'de mücadele etmek inanın hiç kolay değil.

GENÇLERE SÜRE VERIN

Öte yandan kulüp içindeki belirsizlik galiba hocaları da etkiliyor. Büyük Göztepe takımını ligden düşüren kadro ile mücadele etmeye devam ediyorlar. Kardeşim Göztepe'nin geleceğini biliyoruz ki işin içinde artık gençler de olacak. Neden mi? Gelecek yıl alt ligde yabancı sınırlaması da var. Bakıyorum gençler hala az süre alıyor. İnanın aklım almıyor. Genç oyuncular Efe, İzzet, Ege niye 11'de olmaz ki. Tabii ki ortada başkan veya yöneticiler olmayınca kulüplerde işler böyle oluyor. Olan her maçta takımı destekleyen Büyük Göztepe taraftarına oluyor.