Hüsran sona erdi

Muhteşem taraftarı ile dört büyüklere kafa tutan Göztepe'nin Süper Lig'deki 6 yıllık macerası büyük hüsranla sona erdi. Uzun yıllardır büyük özlemle dönülen Süper Lig, sonrasında Gürsel Aksel Stadı'ndaki muhteşem stadında birçok takıma kök söktüren Göztepe'de sezon başında kurulan hayaller bir anda yerle bir oldu. Son yıllardaki alınan sonuçlardan sonra Büyük Göztepe taraftarına Avrupa Kupası hayalleri kurduruldu fakat sonrasında gerçekler Spor Toto 1. Lig oldu.

Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğünü birçok Göztepe taraftarı gibi inanın ben de hala kabullenemiyorum. Muhteşem taraftar, muhteşem stat, muhteşem tesisler varken bu takım nasıl olur da Spor Toto 1. Lig'e düşer.

Sezon başından beri kadro mühendisliğinin yanlış yapılması, yanlış hoca tercihleri ve başkan Mehmet Sepil'in bazı hamleleri geç yapmasından dolayı artık Göztepe'yi devler liginde izleyemeyeceğiz.



BUNDAN SONRA NE OLACAK ?

Başkanlık görevinden istifa ettikten uzun bir süre sonra basının karşısına çıkan Sepil açık ve net bir şekilde 'Kulübü satıyorum.

Ben yokum" dedi. O günden beri ortalıkta yine dedikodudan başka bir şey dolaşmıyor.

Hala Göztepe'nin satılıp satılmayacağı muamma.

Sezonun erken başlayacak olması, birçok oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi gibi sorunlar inanın dağlar kadar. Satılırsa yeni gelen yönetim hemen yol haritasını çizip işe koyulabilir. Ya satılma süreci uzarsa ne olacak? İşte orası çok kötü olur. Bursaspor'un yaşadığı durumu görüyoruz. Süper Lig'de şampiyon oldu, bu yıl Spor Toto 1.

Lig'den de düştü.

Göztepe'nin durumu tabi ki o kadar kötü değil ancak belirsizlik inanın Büyük Göztepe taraftarını çok ama çok yordu. Göztepe'nin bu sezon içeride ve dışardaki tüm maçlarını canlı izleyen birisi olarak sezonu böyle kapatmak inanın beni de çok üzdü. Umarım herşey bir an önce belli olur ve Göztepe'yi tekrar Süper Lig'de görürüz...

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