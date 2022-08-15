Transferlere tam not

Süper Lig'de 5 yıl mücadelenin ardından geçen sezon lige veda eden Göztepe, Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçında deplasmanda Sakaryaspor engelini aşmasını bildi. Tüm yaz boyunca gündemi meşgul eden yönetim değişikliği de yaşandı. Göztepe adına kalıcı tesisler bırakan Mehmet Sepil kulübü Danimarkalı iş insanına devretti. O süreç öyle hızlı gelişti ki para eden tüm oyuncular satılıp yepyeni bir kadro oluşturuldu. Genç oyuncuların yerine birkaç tecrübeli isim dahil edildi. Genç oyunculara yatırım yapıldığını gördük. Genç oyuncularla Süper Lig'e çıkılır mı? Zamanla göreceğiz. Göztepe dost kulübü Sakarya'da iyi karşılandı, tribünde de dostluk hakimdi.

Göz-Göz'ün muhteşem taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. İlk on dakika resmen uykuda olan Göztepeli futbolcular, Obinna Mamah'ın golü ile kendine geldi. Obinna öyle bir gol attı ki seyretmeye doyum olmaz.



PAPATYA İÇİN SEVİNDİM

Daha ligin başı olmasına rağmen yeni transferler bu ligde büyük işler yapacağa benziyor. Özellikle Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Emir geride top kurması, yerinde müdahaleleriyle sanki kırk yıllık Göztepeli gibi oynadı. Yasin Öztekin tam bir profesyonel arkadaşlarına hem ileride hem geride yardım etti. Takımın sigortası olan Yasin'in lige iyi bir başlangıç yapması ileriye dönük güzel bir izlenim bıraktı bende.

Bence takıma takviyelerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle orta sahaya. İlk maçtaki oyun yeterli olmasa da ilerisi icin umut verdi diyelim. Temennimiz ve isteğimiz yolun sonunun Süper Lig olması. Bu arada Göztepe'de uzun yıllar ikinci başkanlık yapan ve taraftarın İzmir'in sevgisi ile saygınlığını kazanan Talat Patatya'nın Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevine seçilmesine çok sevindim. Kendisiyle konuştuğumda sorunları bildiklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

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