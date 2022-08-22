Yeni dönem hayırlı olsun

Göztepe'de geçen sezonun sonlarından itibaren gündemden düşmeyen devir işlemi nihayet gerçekleşti.

Futbolda günlük sonuçlardan ziyade uzun süreli başarılar önemlidir.

Bu nedenle yeni yönetimin, yeni vizyonu ve hedefleri asıl konu. Premier Lig ekibi Southampton'un da sahibi olan Sports Repuclic, Göztepe'nin yüzde 70'ine sahip oldu. Bu devir aynı zamanda Türk futboluna yapılan ilk yabancı yatırım olarak da tarihe geçti. Burada bir teşekkür de Mehmet Sepil'e etmek gerekiyor.

Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı, Gürsel Aksel Stadı'nın yapılmasını sağladı, Urla'daki tesislerin hepsi Sepil döneminde gerçekleşti.

İnanıyorum ki Göztepe taraftarı da Mehmet Sepil'e teşekkür ediyordur ve onu asla unutmayacaktır.



UYUM SAĞLARSA BAŞARI GELİR

Avrupa'da bir çok takımda hissesi bulunan şirketten beklentimiz Göztepe'yi bir an önce Süper Lig'e çıkarması sonrasında da Büyük Göztepe taraftarının hayalini kurduğu Gürsel Aksel Stadı'nda Avrupa Kupası maçlarının oynanmasıdır.

Göztepe taraftarı da yeni yönetime inanmış ki takım geçen sezon lige veda etse de sıcak havaya rağmen tribünü doldurdular. Birkaç cümle de maçtan bahsedecek olursak Sakaryaspor maçını kazanan kadro aynen sahada yer aldı. Yeni transferlerle Göztepe'nin kadrosu daha da güçlendi. Bu takım kısa zamanda birbiri ile uyum sağlarsa başarılı sonuçlar alacaktır diyelim.

Geçen hafta muhteşem gol atarak herkesin takdirine kazanan Obinna maalesef bu maçın ilk yarısında o kadar acemice top kayıpları yaptı ki inanın çok şaşırdım. Erzurumspor'un da neredeyse tüm takım halinde savunma yapması Göztepe'nin işini zorlaştırdı. İlk yarıda rakip savunma arasında adeta kaybolan Hüsamettin Yener, takımına golü getiren isim oldu. Ancak tam maç böyle biter derken, genç oyuncu Uğur'un hatasında Erzurum penaltıdan skora denge getirdi.

Ama olsun bu takımda iş var ve lig uzun bir maraton.

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