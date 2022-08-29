Zamana ihtiyacı var

Geçen hafta evinde Erzurumspor karşısında puan kaybeden Göztepe'de Turgay hoca aynı ilk 11'i Bandırma deplasmanında da sahaya sürdü. Bu da takımın daha oturmadığını özellikle yabancı oyuncuların uyum sorunu olduğunu bize gösterdi. Göztepe'nin pozisyonlara girse de iyi bir golcüye ihtiyacı

olduğunu Bandırma deplasmanında gördük. Esame listesini elime alınca sarı-kırmızılılarda yedeklerden girip oyunu değiştirecek oyuncu olmadığını gördüm. Özellikle yeni transferler Emre Çolak, İsmail Köybaşı gibi oyuncular daha hazır değiller. Onların takıma adapte olması zaman alacak gibi gözüküyor.

MAÇIN YILDIZI YALÇIN KAYAN

Uzun süredir takıma adapte olamadığı için eleştirdiğim Yalçın Kayan, gösterdiği performansla beni mahcup etti. Yalçın hem geriden oyun kurdu, hem de takımı yönlendirdi. Nerdeyse bütün pozisyonları içinde o vardı. Fenerbahçe'den kiralanan Emir defansın sigortasıydı. İlk yarıda Turgay hoca topun kendilerinde kalmasını söylemiş futbolcularına. Yasin ile Uğur Kaan sol kanattan bindirmeleri ile Bandırma defansını çok zorladılar. İkinci yarı başında takım biraz bocaladı ve üstüne kaleci Ekrem'in bir anlık hatası sonrasında Göz-Göz kalesinde golü gördü. Maçın yıldızı Yalçın'ın asistinde tecrübeli Yasin takımının beraberlik golünü attı. Turgay hoca bu dakikadan sonra yaptığı değişikliklerle ikinci golü aradı. Ancak Göztepe'nin zamana ihtiyacı olduğunu hep beraber gördük. Maçın berabere bitmesi beklenirken son dakikalarda gelen gol Göztepe'nin İzmir'e puansız dönmesine neden oldu. Son söz ise Göztepe taraftarına. Takımlarını yine yalnız bırakmadılar ve görevlerini yaptılar. Bandırma'da 600 kişilik taraftar takımlarını destekledi.