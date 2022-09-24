Göztepe neyi bekliyor?

Teknik adam sorunu tam 13 gündür çözüme ulaşmadı. Yönetimin hala bu konuda somut bir adam atmaması hayli düşündürücü. Pendik maçı sonrasında da takım haftayı 'Bay' geçeceği için acil müdahale kaynaşma adına fırsat değil mi?

Süper Lig'den düştükten sonra yeni yönetimi ve yeni hocası ile sezona başlayan Göztepe'de alınan başarısız sonuçların ardından yaşanan teknik adam belirsizliği bir türlü çözüme ulaşmadı. Bilindiği üzere yurt dışı kaynaklı sermayenin Türkiye'ye gelmesinin ardından taraftarlar Süper Lig için umutlanmış ve sezona da teknik direktör Turgay Altay ile başlanmıştı. Hem lig öncesi hem de lig devam ederken kadroya takviye yapıldı. Tabii ki bu kadar transfer yapılırken oyuncular arasında uyumun en üst seviyeye çıkarılması gerekiyordu. Fakat istenilen sonuçlar gelmeyince yönetim hoca ile yollarını erken ayırmak zorunda kaldı.



İLGİNÇ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Altınordu ile oynanan maça alt yapı hocaları takımı hazırladı ama hoca sorunu 13 gündür çözüme ulaşmadı. Milli araya moralli giren Göztepe yönetiminin hoca işini sonlandırıp takımın Pendikspor maçına yeni hoca ile çıkmasını bekliyorduk. Ancak yönetimin bu konuda somut bir adım atmaması hayli ilginç ve düşündürücü. Neyi bekliyorlar acaba? Evet yeni yönetim ince eleyip sık dokuyor olabilir. Pendik maçı sonrasında da takım haftayı 'Bay' geçeceği için şu an yapılacak müdahale teknik heyet ve futbolcuların kaynaşması açısından önemli bir fırsat değil mi?

LİGİ İYİ TANIYAN BİR HOCA LAZIM

Bir an evvel hoca sorunu çözülse milli arada oynatmak istediği oyun sistemini oyunculara aktarıp takımın yol haritasını belirlemek adına daha fayda sağlayacak. Her gün medyada birçok isim yazılıp çizilse de yönetim bu konuda tam bir kapalı kutu olduğu için maalesef bir bilgi de verilmiyor. Göztepe yönetimi başarı istiyorsa bu ligi iyi tanıyan, futbolcuları tanıyan hoca ile acilen çok geçmeden sözleşme imzalaması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon yaşananları hepimiz biliyoruz. Yoksa yarın çok geç olacak...