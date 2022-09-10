Degisim sart

Sezona büyük umutlarla başlayan Göztepe'de transferler arka arkaya da gelse teknik yönetimde sorunlar göze çarpmaya başladı. Sakaryaspor galibiyetinin ardından oynanan maçlarda ortaya konan futbol hiç umut vermiyor. Transferin son gününde yönetim şov yaptı. Fakat Turgay hoca takımı hiç tanımıyor gibi kadro tercihleri ile mücadele ediyor. Göztepe'nin bu kadar puan kaybına tahammülü yok. Anlamadığım geriden oyun kurma hastalığı. Ayağı iyi olmayan Dino Arslanagic ve Lukas o kadar top kaybıyla oynadılar ki, Bolu forvetleri biraz daha becerikli olsa fark atmaları içten bile değildi. Ayrıca koskoca kulübün taktiğinin yan pas yapıp ardından uzun topla çıkmak olmamalı. Koskoca ilk yarı kaptan Yasin ve Tijanic dışında sahada bir şey yapmaya çalışan yoktu.

AMAN DİKKAT EDELİM

Hüsamettin, rakip savunma arasında kayboldu. Sağ beke Lukas'ı koyunca sağ koridor çöktü. Mesut ve Yalçın önceki maçlara nazaran top almaktan korktukları için takım organize atağa çıkamadı. İkinci yarıda Turgay Altay'dan hamleler geldi. Fakat maalesef beklenen ve özlenen takımı sahada yine göremedik. Tam maç 0-0 bitecek derken Mesut yaptırdığı penaltıyla üç puanı rakibe hediye etti. Devir töreninde amacımız Süper Lig'e hemen değil sağlam bir organizasyonla çıkmak demişti Ankersen. Ancak ben ortada buna dair bir şey göremedim. Geçen sene Sepil yönetiminin yaptığı hataya düşmemeli yeni kurmaylar. Biran önce Turgay Altay ile yollar ayrılıp takımı ligi ve futbolcuları yakından tanıyan tecrübeli bir isme teslim etmeliler. Yoksa ipin ucu kaçtı mı kendini 2. Lig'de bulursun. Aman dikkat!